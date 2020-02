Székelési szokásaink ezt árulják el rólunk

Nincs szabály arra, hogy naponta hány ürítés "nomális"

A nagy átlagot tekintve az emberek naponta egyszer vagy kétszer végzik el a nagydolgukat. Viszont vannak, akik ennél gyakrabban, de olyanok is, akiknek csak két-, esetleg háromnaponta van székletük. Ez is lehet normális, ha az illető így jól érzi magát, nincsenek panaszai, nem puffad, és nem fáj semmije, illetve a széklet állaga is átlagos. A szokások megváltozása sem jelent feltétlenül gondot: ha például rostdúsabb étrendre váltunk, akkor számítsunk rá, hogy a korábbinál gyakrabban kell majd kimennünk.

A vécé lehúzása előtt érdemes lehet megtekinteni a székletet, színe ugyanis sokat elárulhat az egészségünkről. Részletekért kattintson!

A rendszeresség jó dolog

Ha mindennap nagyjából ugyanakkor kell elvégeznünk a nagydolgunkat, akkor ez általában azt jelzi, hogy emésztőrendszerünk egészséges. A legtöbb embernél ez általában a reggeli órákban történik. Ennek oka, hogy sokan vacsorára esznek a legtöbbet, majd utána fekve töltenek jó néhány órát, így az emésztésre bőven marad idő. Ráadásul fekvő pozícióban a belek helyzete miatt nem érzünk székelési ingert, de ha felkelünk és járkálni kezdünk, akkor ez is változik. Gyakori még az ürítés munkából hazaérve, mivel ilyenkor már mindenki kevésbé feszült, és nyugodt körülmények között tudja elvégezni a dolgát.

Nincs szabály arra, hogy naponta hány ürítés "nomális"

Nem mindig jelent bajt, ha evés után szinte azonnal vécére kell mennünk

A kisbabák reflexszerűen ürítenek étkezések után, és vannak olyanok, akiknél ez a reflex felnőtt korukra sem múlik el. Ha a széklet állaga egyébként normális, és nem társul hozzá hasfájás, akkor ez nem jelent semmi kórosat. Ha viszont közvetlenül étkezés után hasmenésünk van, vagy székletünk lebeg, esetleg különösen kellemetlen szagú, akkor érdemes lehet magunkat kivizsgáltatni.

A kávé tényleg beindítja a bélmozgást

Nem véletlen, hogy sokaknak a reggeli kávé "indítja be" a dolgokat. A benne található koffein ugyanis bél-összehúzódást okoz, így a belekben lévő megemésztett táplálék megindul a végbél irányába.

A menzesztől többet kell kimennünk

Sok nő számol be arról, hogy a havi vérzés során bőségesebb, illetve puhább a széklete. Ennek hormonális oka van - a méh összehúzódását okozó hormonok sokszor a belekhez is eljutnak, és azokban is összehúzódásokat okoznak.

Forrás: prevention.com