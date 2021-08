Strandszezonban ezért fontos a magnéziumpótlás

A statisztikák szerint 10 emberből 8 nem juttatja be a szervezetébe az ajánlott napi minimális magnéziummennyiséget. Hivatalosan a nőknek legalább 320 milligramm, a férfiaknak pedig kicsit több, 400 milligramm lenne a megfelelő bevitel naponta. Márpedig a hiánya rendkívül sok működési zavart okozhat, a többi között szív- és érrendszeri betegségeknél is megfigyelhető.

A magnézium szerepe a szervezetben

A magnézium nagy részét, mintegy 60 százalékát a csontjainkban raktározzuk, körülbelül 30 százalékát az izmainkban, töredéke, azaz 1-2 százaléknyi pedig a vérben áramlik. Előállítani nem tudjuk, ezért kénytelenek vagyunk az étkezéssel gondoskodni arról, hogy a szükséges mennyiség bejusson a szervezetünkbe. Jelentőségét jól illusztrálják a számadatok: több száz biokémiai reakcióban vesz részt, nagyjából 300 enzim működéséhez nélkülözhetetlen. Közreműködik az energia-háztartás szabályozásában, a csontok és fogak felépítésében, emellett a szívizom összehúzó erejét is befolyásolja. Az idegrendszerünk optimális működéséhez is nélkülözhetetlen, és részt vesz a csontritkulás kialakulásának megelőzésében, mérsékli amenstruációelőtti feszültséget, az izomgörcsöket és a szorongást is.

A többi között kiváló magnéziumforrásnak számítanak az olajos magvak. Fotó: Getty Images

Mi történik nyáron?

Azok a nők és férfiak, akik már tavasszal elkezdenek készülni a strandszezonra, gyakran fognak diétába, amelyet a nyári szezonban is folyamatosan tartanak. Azzal érvelnek, hogy ilyenkor végre elérhetővé válnak az idényzöldségek és -gyümölcsök, amelyeket remekül be lehet illeszteni a fogyókúrás étrendbe, ráadásul a jó idő beköszöntével többet és jobban tudnak edzeni, sportolni a szabadban is.

Talán kevesen gondolnak arra, hogy a korábbinál rendszeresebb és megerőltetőbb mozgás a kalóriabevitel csökkentésével együtt magnéziumot von ki a szervezetből. A meleg hatására többet izzadunk, ami azt jelenti, hogy nyáron óránként akár több liter verejték is távozhat a szervezetünkből. Márpedig a statisztikák szerint egy liter izzadsággal sok ásványi anyagot, nátriumot, káliumot, cinket, köztük pedig akár 36 milligramm magnéziumot is veszíthetünk, amit mindenképpen javasolt pótolni, így megelőzhető a magnéziumhiány kialakulása. Ez jelentkezhet fáradtság, fejfájás, depresszió formájában, megnőhet a vérnyomásunk, érezhetünk izomgörcsöket, és akár szabálytalanná válhat a szívverésünk is.

Magnéziumforrások

A magnéziumszintünk stabilizálása érdekében szedhetünk magnéziumkészítményeket, de már akkor is sokat teszünk a cél érdekében, ha kicsit jobban odafigyelünk az étkezésünkre. Kitűnő magnéziumforrások az olajos magvak: a tökmag, a mandula, a fenyőmag, vagy a mogyoró és a dió. Emellett a hüvelyesekkel, a babbal és a borsóval is jól járunk, valamint akkor is, ha rendszeresen eszünk spenótot - főzve és nyersen egyaránt. Néhány halféle is gazdag magnéziumban, ráadásul a fogyókúrában is ajánlott a fogyasztásuk. Emellett a zabkorpa, a hajdina és a bulgur is remek választás. De ha már nyár: a gyümölcsök közül a cseresznye, a meggy, az eper, a görögdinnye, az alma és a körte is magas magnéziumtartalommal rendelkezik. A zöldségek közül pedig a káposztaféléket is érdemes még beilleszteni az étrendünkbe.

Az édesszájúaknak jó hír, hogy a magas kakaótartalmú csokoládé is gazdag magnéziumban, úgyhogy ezt a kis élvezetet is nyugodtan megengedhetik maguknak. Természetesen, főleg nyáron ez kiemelten fontos, hogy nem szabad megfeledkezni a bőséges folyadékfogyasztásról sem. Az ásványvíz és a csapvíz is megfelelő lehet erre a célra, hiszen mindegyik tartalmaz oldott formában ásványi anyagokat, így magnéziumot is.

