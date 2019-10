Sokat jár WC-re? Ritka betegséget jelezhet!

Neve is sugallja, hogy a betegség fő jellemzői a folyamatos, égető hólyagfájdalom és a napi akár harmincszori vizelési inger, melyek rövid távon az életminőség súlyos romlásához, depresszióhoz, sőt öngyilkossághoz vezethetnek. Dr. Lovász Sándor, urológus szakorvos szerint a legnagyobb feladat az, hogy a szakorvosok és páciensek megismerjék ezt a betegséget, mivel szinte minden alkalommal félrediagnosztizálják a betegeket, pedig a betegség jól kezelhető, a páciensek hosszú hónapokra tünetmentessé tehetőek.

Melyek a vezető tünetek?

Okai

"Ennek oka, hogy az alhasi panaszokkal érkező pácienseknél gyakran prosztatabántalmakra, illetve nőgyógyászati problémákra gyanakodnak az orvosok, így tovább küldik őket az ennek megfelelő vizsgálatokra. A hólyagfájdalom-szindróma esetében azonban - mivel nem bakteriális jellegű betegség -illetve hogy a panaszok mentális eredetűek, és pszichiáterhez irányítják őket. Így persze nem derül fény a valódi betegségre, és a páciens tünetei egyre csak rosszabbodnak" - mondta el a szakember, a betegség elismert kutatója.A hólyagfájdalom-szindróma tünetek, férfiaknál és nőknél egyaránt. Bár nőknél egyértelműen gyakoribb a betegség, az utóbbi évek fokozódó szakmai figyelme hatására a korábbi 1:9 arányt ma már inkább csak 1:3-nak adjuk meg.Jellemzően erős hólyagtáji vagy húgycsőfájdalommal jár, amely a hólyag telítődésére fokozódik és igen gyakori vizelési ingerrel párosul. Nem ritka, hogy ebben a betegségben szenvedőkEz hosszú távon nagymértékben rontja az életminőséget: az érintettek képtelenek rendesen kipihenni magukat, amely a folyamatos fájdalommal és az igen gyakori vizeléssel párosulva korlátozza a munkaképességet, és gyakran a munkahely elvesztéséhez vezet.Megfelelő kezelés hiányában az erősödő tünetek akár a családi és baráti kapcsolatokat is veszélyeztethetik. Érthető ezek alapján, hogy az érintettek körében rendkívül gyakori a depresszió és 70%-kal magasabb az öngyilkosságok aránya.A hólyagfájdalom-szindróma kialakulásának oka egyelőre nem ismert, azonban a tünetegyüttest sikerült azonosítani. A fájdalom oka, hogy a hólyag felszínét bevonó, védő nyákréteg megsérül, ezért. Ahol sérült a nyákréteg, egyúttal elszaporodnak a fájdalomérzékelő receptorok, így keletkezik az a maró, égető érzés, amely gátolja a vizelettartást. A krónikus, nem baktériumok által okozott gyulladás idővel a panaszok fokozatos súlyosbodásához, hosszú évek múltán akár a hólyag teljes zsugorodásához is vezethet. Nagyon fontos tehát, hogy minél többen tisztában legyenek a betegség jellegével és az érintettek mielőbb megkapják a szükséges orvosi ellátást. A kezelésnek köszönhetően ma már, és a páciensek hosszabb időre is tünetmentessé tehetőek."A betegség diagnosztizálása a panaszok felvételét követően egy részletes szűrővizsgálat-sorozattal kezdődik. Amennyiben a vizeletmintából nyert leletek negatívak, ki lehet zárni a felfázás, illetve a bakteriális fertőzés lehetőségét, és valószínűsíthető, hogy a páciens hólyagfájdalom-szindrómától szenved. A pontos diagnózist követően fel kell térképezni a hólyagnyálkahártya sérült területeit. Ez néhány éve még fájdalom-kiváltáson alapuló kálium teszt segítségével történt, azonban mára ennél korszerűbb," - mondta dr. Lovász Sándor.