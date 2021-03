Segítség, várandósan lettem pajzsmirigybeteg

A pajzsmirigyzavarok népbetegségnek számítanak, és hatással lehetnek a fogantatásra is. A meddőség és a vetélés hátterében egyaránt gyakran felfedezhető, megfelelő terápiája elengedhetetlen a terhesség zavartalan kihordásáért és a baba egészségéért. A legtöbben még a várandósság előtt szembesülnek vele, ám sokakban nagy riadalmat kelt, ha a terhesség során fedezik fel a problémát - véliDr. Békési Gábor pajzsmirigyspecialista.

Ezért fontos a megfelelő hormonszint

A terhesség során a fejlődő magzat több mindent is az anyától "vesz el" - így van ez apajzsmirigyhormonokkal is, ugyanis a várandósság első hónapjaiban nem indul be a baba saját pajzsmirigyhormon-termelése. Ám mivel nagy szüksége van rájuk, így azokat a kismamától kapja. Amennyiben a magzat nem jut elegendő T3 és T4 hormonhoz, megnő az esélye a vetélésnek, a halvaszületésnek, a placenta leválásának, valamint a különböző fejlődési és idegrendszeri zavarok kialakulásának. Éppen ezért nagyon fontos, hogy az anyuka pajzsmirigy-ellátottsága megfelelő legyen, egyébként problémák léphetnek fel.

A pajzsmirigy-alulműködés kezelése nem ártalmas a magzatra, sőt.

Ha fény derül a bajra

Mivel a pajzsmirigy-alulműködés gyakran már a családtervezés időszakában problémákat okoz a sikertelen fogantatás miatt, legtöbbször még a pozitív teszt előtt kiderül a baj. "Amennyiben vérvétel útján kiderül a pajzsmirigy-alulműködés, úgy mihamarabb gyógyszeres terápiára van szükség, hogy a hiányzó hormonokat pótolni lehessen. Ez a kezelés egyáltalán nem ártalmas a magzatra, sőt kifejezetten szükséges a megfelelő fejlődéséhez. Érdemes továbbá tudni, hogy a terhesség előrehaladtával a TSH referencia értékei változnak, így az anyuka pajzsmirigy-funkcióit többször is vizsgálni kell, és ha indokolt, akkor a gyógyszer dózisán változtatni kell"- mondja dr. Békési Gábor.

Mikor gyanakodjunk pajzsmirigy-alulműködésre?

Magyarországon egyelőre nem rutinszerű a pajzsmirigy vizsgálata a terhesség alatt, így érdemes az alábbi tünetekre felfigyelni, mivel gyakran ezek jelzik az alacsony hormonszintet:

fáradékonyság

csökkent hidegtűrés

súlygyarapodás

ödéma

székrekedés

álmosság.

A felsorolt tünetek a terhesség velejárói is lehetnek, így nehéz elkülöníteni őket a pajzsmirigy-alulműködéstől. Ha tartósabban ezeket tapasztaljuk, illetve ha a családunkban van pajzsmirigybeteg, úgy érdemes ellenőriztetni a pajzsmirigy funkciókat (TSH, T3, T4, ATPO).

Mire figyeljen a kismama, ha pajzsmirigybeteg?

A gyógyszer mindennapi bevételére mindenképpen figyelni kell, ahogy a rendszeres kontroll is. Aígy ne kávéval vegyük be a gyógyszert (teljen el körülbelül 1 óra a kávézást követően). Konzultáljunk orvosunkkal, milyen várandós vitamint szedjünk (autoimmun pajzsmirigygyulladás esetén a jódtartalmú készítmények kerülendők).