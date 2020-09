Mikor gyanakodjunk betegségre?

A terhelésre jelentkező heves szívdobogás és kifulladás gyakran az állóképesség hiányára vezethető vissza, így ha huzamosabb ideig nem végzett valaki testmozgást vagy feljebb vett az iramon, akkor egészséges esetben is fellép a kellemetlen panasz. Ez szerencsére az edzettségi fok növelésével megszűnik, így nincs ok aggodalomra. Betegségre akkor érdemes gyanakodni, ha huzamos ideig, már egészen kis mozgás hatására is jelentkezik a szapora pulzus (például kevés lépcsőzés, rövid séta után).

Ilyenkor célszerű orvosi vizsgálatoknak (laborvizsgálat, kardiológia, endokrinológia) alávetnie magát, ugyanis akár igen súlyos problémára hívhatja fel a figyelmet. Ezek állhatnak a heves szívdobogás hátterében:

szívbetegség

vesebetegség

cukorbetegség

jelentős túlsúly

COPD (krónikus obstruktív tüdőbetegség)

asztma

vérszegénység, vashiány

hipertónia

pszichés zavarok, pánikbetegség

Sokan szívproblémákra gyanakodnak, ha hamar kifulladnak, pedig apajzsmirigyis okozhatja a problémát

A hipertireózis tünetei

Bár elsőre sokan a szív szerkezetbeli, illetve működésbeli zavaraira gyanakodnak ekkor, igen gyakori, hogy a pajzsmirigy fokozott hormontermelése okozza a szapora pulzust. Pajzsmirigy-túlműködés esetén azanyagcsereés az egész szervezet működése felgyorsul, ami fokozott munkára készteti a szerveket. - Ezért a hipertireózis (pajzsmirigy-túlműködés) olyan tünetekben nyilvánul meg, mint a szapora pulzus, a fokozott izzadás, a hasmenés, a menstruációs panaszok, az idegesség, amagas vérnyomásés a normál étkezés melletti fogyás - magyarázza dr. Tar Attila PhD, a Budai Endokrinközpont endokrinológusa, aki hozzátette, hogy vérvétel útján lehet megbizonyosodni a betegségről.

Ekkor a TSH (agyalapi mirigy hormon) a T3, a T4 (pajzsmirigyhormonok) és az ATPO (pajzsmirigyellenes antitest) szintjét vizsgálják, így diagnosztizálásra kerülhet a pajzsmirigy-túlműködés. Emellett szükség lehet még a pajzsmirigy ultrahangos vizsgálatára göbök, illetve a szerv megnagyobbodás (strúma) kimutatására. Ezt kiegészítheti még jódizotópos vizsgálat is, valamint 1 cm-nél nagyobb göbök esetén aspirációs citológia.

A pajzsmirigy-túlműködés kezelése legtöbbször gyógyszerrel történik, mely során szabályozásra kerülnek a hormonszintek. Amennyiben az orvos indokoltnak látja, jódizotópos kezelésre, illetve műtétre van szükség. A megfelelő terápia hatására a kellemetlen panaszok elmúlnak.

Forrás: Budai Endokrinközpont