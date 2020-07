Pajzsmirigy-alulműködés: erre kell figyelni

Nagyon sokan csak a TSH értékét ellenőriztetik, ám sokkal pontosabb képet kaphat a beteg és az orvosa is, ha a T3-, a T4- és az ATPO-szintről is rendelkezésre áll információ. Ezek ugyanis nagyban árnyalják a képet, hiszen kizárólag a TSH nem elég a szerv működési zavarának pontos diagnózisához. Sőt a labor mellett szükség lehet apajzsmirigyultrahangos vizsgálatára is - mondta Dr. Bérczy Judittól, a Budai Endokrinközpont főorvosa.

Minél több az adat, annál pontosabb a diagnózis

Nem mindegy, hogyan szedjük a gyógyszert

A pajzsmirigyhormon-gyógyszert nagy körültekintéssel kell bevenni, hiszen vannak olyan ételek, italok és egyéb készítmények, amelyek egyidejű alkalmazása csökkenti a szer felszívódását. Éppen ezért a gyógyszert érdemes reggel, éhgyomorra, vízzel bevenni, és fél órát várni a reggeli elfogyasztásáig. Ugyanennyi várakozásra van szükség a kávézással is.

Gluténérzékenységgel is párosulhat

Kutatások szerint az autoimmun eredetű pajzsmirigyzavar és a szintén autoimmun gluténérzékenység gyakran együtt jár, ezért érdemes lehet a betegeknek gluténmentes diétát követniük. Előfordulhat ugyanis, hogy ezáltal nemcsak eredményeik javulhatnak, de a kellemetlen tünetek is csökkenhetnek, esetleg meg is szűnhetnek.

Várandósság, gyakori ellenőrzés

A várandósság során sokszor nem ellenőrzik kellő rendszerességgel a pajzsmirigyzavarral küzdő kismamák értékeit, pedig a probléma akár vetélést, koraszülést és fejlődési rendellenességeket is okozhat, ha nem megfelelően kezelik. Éppen ezért szükség lenne minden trimeszterben vérvétel útján meggyőződni a TSH-, a T3-, a T4- és az ATPO-értékekről. De fontos tudni, hogy a terhesség alatt a pajzsmirigy-funkciókban változások következnek be, ezért ekkor más referenciatartományok érvényesek.

Figyelni kell az étkezésre

Érdemes gluténmentes diétát tartani, mivel az állapot cöliákiával is együtt járhat, ám emellett a tej fogyasztásával is csínján kell bánni, mivel a benne lévő kazein lebontása igen nehéz, ami nagy energiákat von el az egész szervezettől, így a pajzsmirigy hormontermelésétől is. Ugyanígy kerülendőek az ízfokozókkal, tartósítószerekkel teli élelmiszerek, valamint a túlcukrozott ételek is, hiszen ezek mind könnyen felboríthatják a hormonháztartást.

A pajzsmirigybetegség elsősorban a nőket érinti, és akár meddőséget is okozhat. Mik a tünetei? Belgyógyász mond el minden lényeges információt. Részletek!

Más hormonzavarok is megjelenhetnek

A pajzsmirigy-alulműködés olyan betegség, amely gyakran más hormonális rendellenességekkel jár együtt. Ezért célszerű utánajárni annak, hogy nincs-e mellette progeszteronhiány, IR, PCOS, mellékvesezavar vagy alacsony AMH-szint. Ez utóbbi ellenőrzése kiemelten fontosmeddőségesetén, ugyanis segítségével képet kaphatunk róla, hogy mikor "fogynak el" az érett petesejtek.