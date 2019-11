Kicsi, alig pár grammos, ám nagyon fontos szervünk a pajzsmirigy. Olyan hormonokat termel, melyek azanyagcseresebességét szabályozzák, így létfontosságúak szervezetünk működéséhez. Pajzsmirigy-alulműködés vagy -túlműködés esetén komoly tünetek jelentkezhetnek, például hajhullás, elhízás, magas vérnyomás, vagy akár depresszió is.

Nélkülözhetetlen jód

Pajzsmirigyünk működéséhez nélkülözhetetlen anyag a jód - ennek segítségével tud hormont termelni. Egy felnőtt ember szervezetében körülbelül 15-20 mg-os mennyiségben található meg, de ennek a mennyiségnek 70-80 százaléka a pajzsmirigyben van.

Jódot a táplálékkal, vízzel viszünk be szervezetünkbe, ám fontos a mennyiség. Ha túl kevés jódot tartalmazó ételt fogyasztunk, az a pajzsmirigy-megnagyobbodásához, úgynevezett strúmához vezet, hiszen szervünk ezzel próbál kompenzálni, hogy elegendő hormont termelhessen.

Ha nem tud lefogyni, lehet, hogy a pajzsmirigye a ludas

A jódhiány azonban más súlyos elváltozásokat is okozhat: mentális, vagy akár beszédfejlődési zavarok is jelentkezhetnek. Ráadásul, ha nem fogyasztunk elegendő jódot, az egy idő után pajzsmirigy-alulműködéshez vezet. Ennek első tünetei a fáradékonyság, a koncentrációképesség romlása, de hajhullás vagyelhízásis kialakulhat ennek következtében. (Gyakran akkor derül ki fény a problémára, ha valaki a fogyókúra ellenére is hízik, vagy egyszerűen képtelen lefogyni).

Jódforrásaink változóak

Az élelmiszerek jódtartalma függ az éghajlat, a talaj és a víz jódellátottságától, a növények jódtartalma pedig a talaj jódtartalmától és ennek hozzáférhetőségétől függ. Az állati eredetű élelmiszerek jódtartalmát a takarmány, illetve az ivóvíz jódszintje befolyásolja.

Jódban különösen gazdagok a tengeri halak, kagylók. A legkevesebb jódot a növények tartalmazzák. Hogy megfelelő mennyiségű jódhoz jussunk, fogyasszunk tengeri halféléket, esetleg kagylót, algát legalább kétszer egy héten, és ha lehet, használjunk jódozott sót, illetve olyan feldolgozott élelmiszereket (mint a kenyér, sült termékek, sajt és levesek), amelyekhez jódozott sót adtak.

Nem szabad túlzásba vinni

Nem szabad azonban átesni a ló túloldalára sem: ha valakinek például pajzsmirigygyulladása van, a túl sok jód sokat árthat azzal, hogy túlműködést okoz. A túlzásba vitt bevitel ezen kívül autoimmun pajzsmirigybetegségeket is kiválthat. A mértékletesség tehát ebben az esetben is rendkívül fontos.