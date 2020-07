Nem kívánatos szőrszálak? Hormonzavar is okozhatja

A fokozott szőrnövekedés okozta kellemetlenség sajnos csak átmenetileg orvosolható a szőrtelenítési eljárásokkal, ugyanis a probléma mögött hormonális okok állnak. Dr. Koppány Viktória, a Budai Endokrinközpont belgyógyásza, endokrinológus, klinikai farmakológus a hirsutizmus okairól, kezelési lehetőségeiről beszélt.

Nem minden módszer alkalmas a nem kívánt szőrszálak eltávolítására. Sőt, van, amelyik ront a helyzeten. Fotó: Getty Images

Mikor kóros a szőrösödés?

A fokozott szőrnövésnek számos oka lehet, de a kivizsgálás minden esetben fontos, hiszen a probléma mögött jellemzően hormonális okok állnak. Ha nőkön fokozott szőrnövekedés jön létre azon testrészeken, amelyeken ez a jelenség csak férfiakon szokott előfordulni (bajusz, szakáll, has, mellkas), vagy megerősödik, sűrűsödik a szőr a kezeken, lábakon, hirsutizmusról beszélünk. A hirsutizmus oka a férfi nemi hormonok fokozott hatása a szőrtüszőkre. Ennek két fő oka lehet: a férfi hormonok szintjének emelkedése a vérben, illetve a hormonok iránti érzékenység fokozódása. Ezeket a testrészeket férfihormon-függő, ún. androgén-dependens régióknak is hívjuk.

Más kategóriát jelent, amikor az egész testen fokozott szőrnövekedés tapasztalható, ez a jelenség a hipertrichózis. Mindkét elváltozásnak hormonális oka van, de míg hirsutizmusban a nőkben a normális körülmények között kis mennyiségben termelődő férfihormonok túlműködése figyelhető meg, a hipertrichózisban más hormonális szervek (pl. pajzsmirigy) kóros működése is felelős lehet a problémáért.

Genetika és betegségek is szerepelnek az okok közt

A probléma genetikai eredetét bizonyítja, hogy egyes családokban és bizonyos népcsoportokban lényegesen gyakoribb. A hirsutizmus hátterében különböző betegségek is állhatnak, melyek közül a legjellemzőbbek a PCOS (policisztás ovárium szindróma), a menstruációs hormonális zavarok, a mellékvesék túlműködése és daganatai, a kóroselhízásés az ezzel összefüggő magas inzulinszint, a petefészek egyes daganatai és a pajzsmirigy betegségei. Ugyanakkor bizonyos gyógyszereknek is lehet ilyen mellékhatása. Sajnos az esetek többségében nemcsak a hirsutizmus tünetei észlelhetők, hanem paradox módon a fokozott szőrnövés mellett egyes területeken (pl. hajas fejbőrön) a szőrzet ritkulása, kopaszodás is bekövetkezhet.

Az endokrinológiai kezelés lehetőségei

Az endokrinológus feladata a tünetek beazonosítása és kezelése. A személyes találkozáskor tisztázzák az előzményeket, majd megtörténik a beteg vizsgálata. Szükség lehet bizonyos hormonális vizsgálatokra, képalkotó eljárásokra. A gyógyulás több tényezőtől függ, így az alapbetegségtől, a beteg korától, az alkalmazott gyógyszerek hatékonyságától - ismertette dr. Koppány Viktória. Fontos tudni az érintetteknek, hogy egyes szőrtelenítési módszerek egyrészt elfedhetik a bajt, másrészt éppen ellenkező hatást érhetnek el, így azokról mindenképpen egyeztetni kell az endokrinológussal. A fokozott szőrnövekedés terápiája a kiváltó októl függ, és az esetek többségben gyógyszeres kezelésre, valamint életmódváltásra épül. Amennyiben pedig esetleg daganatra derül fény, műtéti beavatkozásra lehet szükség.