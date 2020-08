Nem ivott, mégis folyton részeg volt

Májátültetésre szorult volna, sokáig mégsem vették fel a várólistára azt az amerikai nőt, akiről végül kiderült, hogy csupán a húgyhólyagját kolonizáló mikrobák termelnek alkoholt a szervezetében. Részletek itt.

Az önsörfőző-szindróma, avagy bélerjedési szindróma egy ritka kórkép. Ilyen esetekben a bélflóra egyensúlyának felborulása következtében olyan élesztőgombák terjednek el az emésztőrendszerben, amelyek szénhidrátban gazdag étrend esetén jelentős mennyiségű etanolt állítanak elő anyagcseréjük során. Az így képződő etanol felszívódva lényegében ugyanolyan tüneteket idéz elő, mint a hagyományos alkoholfogyasztás, továbbá éppúgy károsítja a májat is hosszú távon. Mint azt az IFLScience egy, az Annals of Internal Medicine című folyóiratban megjelent esettanulmány alapján írja, éppen ez történt egy 47 éves férfival is Belgiumban.

Bélerjedési szindróma esetén olyan, mintha egy belső sörfőző üzem működne a bélrendszerben. Fotó: Getty Images

A beteg amiatt kért segítséget, mert bár nem ivott alkoholt, mégis vissza-visszatérő részegséggel küzdött. Kezelőorvosai első körben igyekeztek kizárni minden olyan potenciális okot, amely a tüneteit kiválthatta volna, mielőtt elkezdték volna vizsgálni a bélerjedési szindróma lehetőségét. Végül azonban beigazolódott a gyanú, és a diagnózis ismeretében alacsony szénhidráttartalmú diétával és gyógyszerekkel kezdték kezelni a pácienst. Csakhogy a férfinél így is jelentkeztek a kellemetlen panaszok, így más megoldást kellett találni a problémára.

Orvosai következő lépésként székletátültetéssel igyekeztek helyreállítani a beteg bélflóráját, és a beavatkozás olyan jól sikerült, hogy a férfi tünetei szinte azonnal megszűntek. Mi több, étrendjében visszatérhetett a normális szénhidrátbevitelhez, illetve mértékletesen alkoholt is gond nélkül fogyaszthatott. A transzplantációt követő 34 hónapos nyomon követés ideje alatt nem újultak ki a panaszai. Mindezek alapján a tanulmány szerzői szerint minden olyan esetben megfontolandó a székletátültetés alkalmazása, amikor a bélerjedési szindrómában szenvedő páciensek állapota nem javul érdemben az egyéb kezelési módszerek hatására.