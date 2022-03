Mit mutat a ferritinszint a laboreredményben?

A laboreredmények olvasása során több olyan értéken is megakadhat a szemünk, amelyről nem tudjuk, mit is jeleznek. Természetesen a lelet kiértékelése minden esetben orvosi feladat, hiszen egyszerre több mindenre kell együttesen figyelni (az egymáshoz viszonyított értékekre is), így nem szabad csupán egy-egy értékre alapozni. Ennek ellenére mindenki kíváncsi arra, vajon mit jelenthetnek a papíron szereplő értékek. Dr. Fehér Ágnes, a Trombózis- és Hematológiai Központ hematológia specializációjú belgyógyásza beszélt arról, mit mutat a ferritin, és milyen problémára utalhat az abnormális szintje.

Mi az a ferritin?

A ferritin röviden egy olyan fehérje, amely a vasat tárolja. A vörösvértestek normál képződéséhez vasra van szükségük, így lesznek képesek az oxigén szállítására. Így tehát, amennyiben kevés a ferritin, kevés a szervezet vastartalma is, aminek következtében előbb-utóbb vashiányos vérszegénység léphet fel. Éppen ezért az orvosok ferritintesztet rendelnek el, ha más laboreredmények, illetve tünetek alapján akár látens vashiányra, akár vashiányos vérszegénységre gyanakodnak.

Vashiányos vérszegénységre utaló tünetek:

fáradékonyság

koncentrációzavar

hajhullás

töredezett körmök

sápadt bőr és nyálkahártyák

terhelési szívdobogásérzet

szédülés

légszomj

A vashiány okai igen szerteágazók lehetnek - származhat például nem megfelelő diétából, felszívódási zavarból, vérveszteségből is, de a szervezet fokozott vasszükséglete esetén is felléphet (például terhesség, szoptatás, erőteljes sportolás nyomán).

A ferritin normálértéke:

férfiaknál 24-336 mikrogramm/liter

nők esetében 11-307 mikrogramm/liter

Mit jelez, ha csillagos az érték?

Más laborleletekhez hasonlóan, ha eltér a kapott érték a normál tartománytól, azt az automata csillaggal jelzi. A ferritin egy akut fázis fehérje, így számos tényező befolyásolhatja az értékét, ezért ennek értelmezése orvosi feladat.

A ferritin alacsony szintje vashiányra is utalhat. Fotó: Getty Images

Alacsony ferritinszint

Alacsony szintje vashiányra, vashiányos vérszegénységre utal. Fontos hangsúlyozni, hogy a vashiány nem egy betegség, hanem egy tünet, amelyet ki kell vizsgálni, a vashiány okát kell megtalálni, kezelni. Ez lehet a többi között gluténérzékenység, nőgyógyászati probléma, vagy például belszervi vérzés. Természetesen addig is el lehet kezdeni a vaspótlást akár étrenddel, akár tablettákkal, akár vénás úton - magyarázta a szakember.

Magas ferritinszint

A magas ferritinérték azt jelzi, hogy a szervezet túl sok vasat raktároz el. A vasraktárak fokozott telítettségét szintén ki kell vizsgálni, személyre szabottan, a beteg életkorát, kórtörténetét figyelembe véve, egyéb orvosi vizsgálatok segítségét is kérve a háttérben lévő folyamat azonosítása érdekében. A magas vasszint tünetei a felhalmozott vas mennyiségétől függenek időarányosan. Ezek lehetnek akár szívpanaszok, fogyás, kimerültség, sárgaság, hasi panaszok. A probléma ritkábban fordul elő, ám súlyos gondokat jelezhet, ezért érdemes komolyan venni - figyelmeztet dr. Fehér Ágnes.

Az alábbi állapotok okozhatnak magas ferritinszintet:

májbetegség

alkoholizmus

bizonyos daganatok

hemokromatózis

rheumatoid arthritis vagy más krónikus gyulladásos rendellenesség

pajzsmirigy-túlműködés

túl sok vas bevitele

A magas ferritinszint (illetve a vas magas szintjének) terápiája az alapproblémától függ, ám általánosságban elmondható, hogy vasszegény diétát is szükséges tartani.