A tápcsatorna ezen szakaszának ez a legkorszerűbb és legelterjedtebb diagnosztikus eljárása. Az alábbiakban Dr. Hegede Gábor gasztroenterológus szakorvos összefoglalóját olvashatják.

Mikor szükséges a vizsgálat elvégzése?

A gyomortükrözés elvégzése általában valamilyen betegség diagnosztizálása érdekében történik, azonban bizonyos esetekben terápiás céllal is alkalmazzák.

Diagnosztikus vizsgálatra akkor van szükség, ha a tápcsatorna fentebb is említett szakaszainak betegségére utaló panasz figyelhető meg. Jellemzően ilyen a gyomorfájdalom, gyomorégés, nyelési nehezítettség, puffadás, vért tartalmazó hányás vagy a megemésztett vértől szurokfeketévé váló széklet. Ha ezek a tünetek nem enyhülnek, illetve a beteg állapota nem javul, a vizsgálatot mindenképpen - akár sürgősséggel is - el kell végezni.

A gyomortükrözés célja terápiás is lehet, például valamilyen idegentest eltávolítása, szűkült nyelőcső kezelése, vérzések megszüntetése vagy az ilyenkor felfedezett polipok eltávolítása, amiket ezt követően szövettani vizsgálatra is elküldenek.

Miért ez a legjobb diagnosztikai módszer?

Az eljárás több szempontból is előnyös. Azonnali, valós képet mutat a vizsgált terület elváltozásairól, legyen szó fekélyről, polipokról, daganatról vagy vérzésről. Ezekről felvételek készíthetők, melyek a későbbiekben bármikor visszanézhetők, nagyíthatók. Megbízható, ráadásul lehetőséget biztosít szövettani vizsgálathoz szükséges mintavételhez, ami még pontosabbá és gyorsabbá teszi a diagnózis felállítását. További előnye, hogy olyan problémák is felszínre kerülhetnek a vizsgálat során, melyek még a beteg számára érzékelhető tünetekkel nem járnak.

Milyen teendők vannak gyomortükrözés előtt?

A gyomortükrözést megelőzően egy konzultáció során a szakorvos nemcsak tájékoztatja a beteget az eljárás menetéről, az előtte és utána szükséges teendőkről, hanem ki is kérdezi korábbi kórtörténetéről, esetlegesen fennálló gyógyszerérzékenységéről, gyógyszerszedési szokásairól.

A vizsgálat jellemzően a reggeli, délelőtti órákban történik (azonban munkaképes, dolgozó páciensek esetén akár munkaidő után, délután is), melyre éhgyomorral kell érkezni. Aki dohányzik, annak a gyomortükrözés előtt a dohányzást is kerülnie kell, mivel az serkenti a gyomornedv termelését. A kivehető fogakat a vizsgálat előtt ki kell venni. A szájüreget és a garatot általában Lidocain spray-vel érzéstelenítik annak érdekében, hogy a reflexszerűen jelentkező öklendezés elkerülhető legyen. Kérésre a vizsgálat altatásban is történhet, de mivel rövid ideig tartó, fájdalommal nem, csak esetleg kellemetlen érzéssel járó eljárásról van szó, ezért az altatás nélküli gyomortükrözést szokták inkább javasolni a szakorvosok. A vizsgálat elvégzését egy beleegyező nyilatkozat aláírása is megelőzi.

Hogyan zajlik a gyomortükrözés?

A vizsgálat nyugodt körülmények között folyik, melynek során a beteg az oldalán fekszik egy asztalon, felhúzott térdekkel. A fogak közé egy csutorát helyeznek, ami elősegíti a hajlékony, körülbelül 8-9 mm vastagságú endoszkóp könnyebb bevezetését a szájüregbe, majd a nyelőcsövön és a gyomron át a nyombélbe. A műszer végén egy erős fényforrás és egy száloptikai vagy elektromos képtovábbító rendszer található. Eközben a nyálkahártya képe monitorra továbbítható, melyen az elváltozások azonnal megtekinthetők. Az eszköz egy olyan csatornát is tartalmaz, amelyen keresztül speciális fogók segítségével szövetmintát lehet venni a problémásnak ítélt területekről, vagy vérzés megszüntetésére is lehetőség van. Az endoszkóppal levegő is bejuttatható, ami az éhgyomor miatti gyomor-összeszűkülés következtében indokolt lehet. A befújás a műszer megfelelő mozgása és képalkotási képessége miatt válhat szükségessé. Ezt követően a befújt levegő kiszívására is lehetőség van.

Az eljárás során sokat számít a beteg együttműködése, ellazult állapota, ami jelentősen megkönnyíti és meggyorsítja a vizsgálat elvégzését. A páciensnek egyenletes, lassú légzés javasolt. Pánikba esni már csak amiatt sem kell, mivel a légutak szabadon maradnak, az endoszkóp a nyelőcsőben van, fulladásnak tehát semmi esélye nincs. Az éhgyomorral való érkezés a hányást zárja ki.

Mi történik a gyomortükrözés után?

Közvetlenül a vizsgálat utána beteg leletet kap és tájékoztatják az eredményekről, továbbá arról, hogy szükség van-e szövettani vizsgálatra. A szövettani vizsgálat eredménye 2-4 héten belül elkészül. A Lidocain hatása 1 órán át még tartani fog, ezért a félrenyelés elkerülése érdekében ilyenkor még nem szabad sem ételt, sem italt fogyasztani. Az érzéstelenítő hatásának elmúlása után kaparó, kellemetlen érzés jelentkezhet a torokban. Rendkívül ritkán hasi fájdalom is jelentkezhet, ebben az esetben orvoshoz kell fordulni.