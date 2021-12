Miért viszkethet a lábunk éjszaka?

Brian S. Kim, a Washington University School of Medicine szakértője szerint van egy elmélet, miszerint napközben az emberek figyelmét jobban elterelik a különféle teendők, ezért este, nyugalmi állapotban érzékelik erősebben az egyébként is jelen lévő - lábukat érintő - viszketési ingert. Ám véleménye szerint a dolog nem ennyire egyszerű. Létezik olyan teória is, amely szerint éjszakánként a gyulladáscsökkentő vegyi anyagok szintje alacsonyabb a testben, emiatt változhat az érzékenység a viszketési ingerre - írta témával foglalkozó cikkében a Men's Health magazin.

Nem mindegy, hogy miért vagy mitől viszket a lábunk. Fotó: Getty Images

Amikor valóban viszket a láb

Orvosi szempontból a viszketésnek számos oka lehet. Az egyik leggyakoribb a lábgomba. Ha a viszketést a bőr kirepedezése, hámlása kíséri, akkor szinte biztos, hogy erről van szó. Ez az állapot sikeresen kezelhető különféle recept nélkül kapható szerekkel is. De előfordulhat, hogy a háttérben "egyszerű" bőrszárazság áll. Ahogy öregszünk, a szervezetünk egyre kevésbé képes megtartani a vizet a bőr külső rétegeiben, ráadásul a járás miatt a lábfejünk bőre megvastagodhat, megkeményedhet, mindez pedig viszketéshez vezethet. Ilyenkor érdemes sűrű, már-már vaj állagú hidratáló krémet bevetni.

Gyakran ártatlan okok húzódnak meg a viszketés mögött, de fontos szakorvos véleményét is kikérni a panasszal kapcsolatban. Ki kell ugyanis zárni az olyan ritkább okokat, mint például az idegek, a vese, a máj vagy apajzsmirigyegyes betegségei. h i r d e t é s

Az olyan bőrbetegségek, mint az ekcéma vagy a pszoriázis belobbanása is okozhatnak éjjeli lábviszketést. De a háttérben állhat diagnosztizálatlan cukorbetegség miatti idegkárosodás is. Intő jel, ha a viszketés nem gombás eredetű, és a gyakori és alapos hidratálás ellenére sem múlik el. Ilyenkor mindenképpen fontos elmenni egy kivizsgálásra, mert néha egy olyan egyszerű tünet is utalhat komolyabb egészségügyi problémára, mint a láb viszketése.

Mit tehetünk ellene?

Ha szeretnénk elkerülni az éjszakai lábviszketést, akkor érdemes rendszeresen, napi szinten hidratálni a láb és a lábfej bőrét. Jól jöhetnek a mentolt tartalmazó krémek, mivel a hűsítő érzés segíthet a viszketés csillapításában. Van, akinél az éjszakai lábviszketés stressz vagy szorongás hatására jelentkezik, illetve súlyosbodik - ilyenkor a kiváltó okot érdemes kezelni mozgással, jógával, relaxációval vagy meditációval.