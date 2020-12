Miért lesz több szívbeteg karácsonykor?

Milyen okok állhatnak a háttérben?

"Az évnek ebben az időszakában hirtelen valóban nagyon megnő a szívinfarktus, a szívleállások, illetve a szívritmuszavarok aránya"- osztja meg tapasztalatait Dr. Vaskó Péter, kardiológus. Ennek több oka is lehetséges. A hideg időjárás, a stressz, illetve a túl sok alkoholfogyasztás is hozzájárulhatnak a hirtelen kialakuló szívproblémákhoz, illetve a már meglévő szívpanaszok súlyosbodásához, a helytelen étkezés pedig hosszú távon vezethet szív- és érrendszeri panaszokhoz.

Stressz és a szív

A vendégvárás, vendégfogadás, ajándékbeszerzés feladatát sok ember erős stresszhelyzetként éli meg. Ilyenkor a szervezetben különböző élettani folyamatok játszódnak le: fokozódik a szimpatikus idegrendszer tevékenysége, megnő az adrenalin szint, megemelkedik a vérnyomás, nő a pulzusszám. Ha valakinek beteg a szíve, akkor ezt az erőteljesebb igénybevételt már nehezen tudja kompenzálni, amely könnyen különböző szívproblémákhoz, de akár szívinfarktushoz is vezethet.

Alkohol és szív

Az közismert tény, hogy a fokozott alkoholfogyasztás amagas vérnyomásegyik kiváltó oka, de azt talán már kevesebben tudják, hogy néhány embernél már akár minimális, egyetlen korty szesz is szívritmuszavart okozhat. A Kaliforniai Egyetemen kutatásai - amelyben 223 ritmuszavar miatt kezelt beteg adatait dolgozták fel - azt is igazolták, hogy a váratlanul, hirtelen elkezdődő pitvarfibrilláció alkoholfogyasztás után kezdődik, és hogy a szeszfogyasztás, a pitvarremegés esélyét négyszeresére növelte.

Természetesen, egy-egy deciliter vörösbor még hasznos is lehet magas resveratrol tartalma miatt, de ennél nagyobb mennyiség már nem javasolt.

Miért nagyobb hidegben az infarktus kockázata?



A gyomorpanaszok szívinfarktust jelezhetnek!

Mivel az infarktus egyes tünetei hasonlítanak a gyomorrontásra, ezért sokan a lakmározás számlájára írják a rosszullétet, amikor hányingert, hányást, erős hastáji fájdalmat tapasztalnak. Pedig elképzelhető, hogy nem gyomrukat rontották el, hanem szívinfarktust jeleznek a tünetek. A gyomorrontás tünetei erős mellkasi fájdalommal együtt számos esetben akár szívrohamot is jelenthetnek, ezért komolyan kell venni ezeket a panaszokat.

A hidegben nagyobb a szívinfarktus kockázata

A szívproblémák kapcsolatban vannak a téli időjárással is, ugyanis kutatások kiderítették, és orvosi tapasztalatok is igazolják, hogy a hideg hónapokban növekszik szívinfarktusok száma. Ez azzal magyarázható, hogy az alacsony hőmérséklet miatt beszűkülnek az erek - köztük a szív artériái is -, így csökken a szívizmok vérellátása.

Mivel a test úgy reagál a hidegre, hogy összehúzódnak az erek a bőrben és annak a testfelszín közelében, a szívnek erősebben kell dolgoznia, hogy a vért mozgásban tartsa a keskenyebb erekben. Ezt egy beteg szív már nehezen tudja kivitelezni. Ilyenkor növekszik a görcskészség is, amely szívbetegeknél szorító mellkasi érzést okozhat.

Mit tanácsol a kardiológus?

Azonnal hívjon mentőt , ha ezeket a tüneteket érzékeli: erős, nem szűnő mellkasi fájdalom, szívdobogásérzés, hideg veríték. Nagyon fontos, hogy minél előbb kardiológiai centrumba kerüljön, és szakszerű ellátásban részesüljön, ha esetleg szívinfarktust szenvedett.

, ha ezeket a tüneteket érzékeli: erős, nem szűnő mellkasi fájdalom, szívdobogásérzés, hideg veríték. Nagyon fontos, hogy minél előbb kardiológiai centrumba kerüljön, és szakszerű ellátásban részesüljön, ha esetleg szívinfarktust szenvedett. Ha eddig nem tette meg, az ünnepek után feltétlenül menjen el kardiológiai kivizsgálásra ! Akinek érzékelhető problémája van, az semmiképpen se halogassa ezt, de 40 év felett már mindenkinek javasolt, még akkor is, ha nincsenek panaszai, hiszen a szív- és érrendszeri megbetegedések sok esetben lassan, alattomosan, alakulnak ki.

! Akinek érzékelhető problémája van, az semmiképpen se halogassa ezt, de 40 év felett már mindenkinek javasolt, még akkor is, ha nincsenek panaszai, hiszen a szív- és érrendszeri megbetegedések sok esetben lassan, alattomosan, alakulnak ki. A szívinfarktus megelőzése érdekében figyeljen oda az ételek elkészítésre, próbálja meg a hagyományos ételeket diétásabb változatban elkészíteni. Emellett pedig csak módjával fogyasszon alkoholt.

Pihenjen, relaxáljon, kapcsolódjon ki, kerülje a stresszt amennyire lehetséges.

Mozogjon két ünnep között is, hiszen köztudott, hogy a testmozgás jótékony hatású szív- és érrendszer egészségére nézve.

Forrás: Kardioközpont