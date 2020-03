Mi okozhat nyelvcsapgyulladást?

Milyen tünetek jelzik a betegséget?

Nyelvcsapgyulladás (uvulitis) esetén a nyelvcsap és a környezete duzzadt, vörös, a nyelés fájdalmas, fekvéskor akár légszomj is jelentkezhet, megváltozhat a hangszín is - mondja dr. Holpert Valéria fül-orr-gégész, a Fül-orr-gége Központ orvosa. A betegség tüneteként nehézlégzés, torokfájás is kialakulhat, de túlzott nyálképződés, öklendezés is jelentkezhet.

Betegségek szövődménye

A tünetek bakteriális- és vírusos eredetű betegségek, torokgyulladás, mononukleózis, légúti fertőzések kapcsán is kialakulhatnak. A kialakult torokgyulladás könnyen átterjedhet a nyelvcsap területére is. A betegeknél néha egy egyszerű nátha szövődményeként is jelentkezhet, mivel az orrdugulás következtében, a szájlégzés miatt könnyebben megfertőződhetnek a garatképletek.

A nyelvcsapgyulladásnak számos oka lehet, például refluxbetegség is okozhatja

Nem csak fertőzés okozhatja

A nagyobb nyelvcsap lehet öröklött tulajdonság is, de szájszárazság és gyomorsavtúltengés,refluxmiatt is duzzadtnak érezhetjük. A túlzott dohányzás és alkoholfogyasztás irritációt okozhat, ami szintén megnöveli az uvulitis kockázatát, de a nyelvcsap erős vegyszerek tartós belélegzésekor is megduzzadhat, vagy allergiás reakció részjelensége is lehet. A nyelvcsap-megnagyobbodás műtétek után is gyakran tapasztalható, ilyenkor az altatás során behelyezett légzőtubus okozza, ám rövid idő után ez a kellemetlen érzés elmúlik.

Praktikák a kezeléshez

Mivel a duzzanatot akár a dehidratáltság és a szájszárazság is kiválthatja, a nyelvcsapgyulladás kezelésében nagyon fontos a bőséges folyadékfogyasztás. A langyos sós vízzel történő gargalizálás segíthet a torokfájdalmat csökkenteni. E célból torokfertőtlenítő pasztillákat is érdemes bevetni, az eukaliptusz tartalmú cukorkák jól hűsítik a gyulladt, fájó területet.

Meglepő, de e célbólám fontos, hogy ne essünk túlzásba. Rövid ideig, kis mennyiségben fogyasztva a hideg hatására csökkenthet a duzzanat. Ezt a praktika azonban csak abban az esetben javasolt, ha a duzzanat nem gyulladásos eredetű.