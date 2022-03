Vaspótlásra már akkor is szükségünk lehet, ha csak kis mértékű a vashiányunk - a súlyos állapotnak számító vashiányos vérszegénység esetén pedig az orvosi vizsgálatot követő gyógyszeres terápia is elengedhetetlen. Ez utóbbi esetben fontos, hogy az orvos előírásának megfelelően, az általa javasolt készítménnyel pótoljunk a hiányt.

Enyhébb vashiány esetén megpróbálhatjuk vasban gazdag élelmiszerek fogyasztásával feltölteni a vasraktárainkat, de ha ez mégsem lenne elegendő, akkor mindenképpen ajánlott szájon át szedhető vaspótlót is bevetnünk. Ma már számos vastartalmú étrend-kiegészítő és vény nélkül kapható gyógyszer közül választhatunk, ám ezeknek a szedése általában szigorú szabályokhoz kötött, sőt nem egyszer kellemetlen mellékhatásokat is okoz.

Mire kell általában figyelni vaspótlás esetén?

Lássuk, mik azok a szabályok, amelyek miatt sokan macerásnak tartják a vaspótlást.

Éhgyomorra ajánlott bevenni. A vasfelszívódás maximalizálása érdekében a legtöbb vaspótlót éhgyomorra kell bevenni. A gyógyszerek betegtájékoztatója általában azt ajánlja, hogy erre reggelizés előtt fél órával kerítsünk sort.

Érdemes C-vitaminnal együtt szedni. Mivel a vas vékonybélből történő felszívódását elősegíti a C-vitamin, azt szokták ajánlani, hogy a vaskészítményeket C-vitaminnal együtt alkalmazzuk.

Tiltólistás ételek és italok. A magas rosttartalmú ételek éppen a rosttartalmuk miatt, míg a spenót az oxaláttartalma miatt gátolhatja a vasfelszívódást. A magas polifenoltartalmú ételek és italok (például a teák) pedig a polifenol és a vas kémiai kötődése révén ugyancsak megakadályozhatják a vas hasznosulását. És ha ez nem lenne elég, a kávé úgyszintén nehezíti a vas felszívódását. Emiatt a vaspótló készítmény bevétele és az imént felsorolt ételek és italok fogyasztása között az optimális hasznosulás érdekében legalább 2-3 órának el kell telnie.

A magnézium is problémát okozhat. Mivel a vas és a magnézium egymás felszívódását kölcsönösen gátolják, a magnéziumtartalmú táplálékkiegészítők és a vas bevitele között is legalább 2 órának kell eltelnie.

Vigyázni kell a gyógyszerekkel. A gyógyszerek közül számos antibiotikum (pl. doxiciklin, ofloxacin, ciprofloxacin) és a vas egyidejű bevétele tilos, mivel a vaspótló akadályozhatja az antibiotikum felszívódását, így emiatt a várt gyógyulás elmaradhat. Ezen kívül a pajzsmirigy-kezelésben szedett levotiroxin, a csontritkulás kezelésére alkalmazott biszfoszfonátok, valamint a Parkinson-kórban alkalmazott levodopa bevételét is a vaspótláshoz képest néhány óra eltéréssel érdemes időzíteni.

Vaspótló gyógyszerek mellékhatásai

A vaspótlásnak nemcsak szigorú szabályai vannak, hanem még kellemetlen mellékhatásokat is okozhat:

bizonyos vaspótlók után fémes íz jelentkezhet a szájban, ami sokak számára rendkívül rossz érzés.

a vaskészítmények szedése gyakran okoz székrekedést, de gyomortáji fájdalom, illetve haspuffadás is előfordulhat mellékhatásként.

Találjuk meg a számunkra ideális vaspótlót!

Tartsuk észben, hogy a vaspótlás hatása nem egyik napról a másikra alakul ki. Mivel a vasraktárak feltöltése akár hónapokig is eltarthat, nagyon fontos, hogy olyan vaspótló metódust válasszunk, amit tartósan is képesek leszünk alkalmazni. Ha a fentebb ismertetett szabályokat nehezen betarthatónak érezzük, ha úgy gondoljuk, hogy hosszú távon nem lennénk képesek ezekhez igazodni, akkor keressünk olyan vaspótló készítményt, aminek a szedését egyszerűbben is be tudunk illeszteni az életvitelünkbe.

Maltofer - vaspótlás kényelmesen és kíméletesen

A Maltofer rágótabletta más, mint a többi vaspótló: "vas három"-komplex tartalma miatt számos olyan előnyös tulajdonsággal bír, ami a többi, ún. vas kettő-sókat tartalmazó készítményekre nem jellemző. A Maltofer egyrészt biztonságos, mert csak annyi vas szívódik fel belőle, amennyi a szervezet számára valóban szükséges, ezért nem lehet túladagolni, másrészt sok más vaspótlóhoz képest a szedése mellett általában jóval kevesebb gyomor-bélrendszeri mellékhatás, elenyésző székrekedés jelentkezik. A szedése is kényelmesebb: étkezéssel együtt is bevehető, mivel nem tud kölcsönhatásba lépni sem az elfogyasztott élelmiszerekkel, sem a beszedett egyéb gyógyszerekkel, vitaminokkal vagy nyomelemekkel.

Mindez azt jelenti, hogy a Maltofer rágótabletta szedése esetén a fentebb felsorolt szigorú szabályokat nem szükséges betartanunk. A Maltofer rágótabletta hatásos, 100 milligramm vasat jól hasznosuló, egyedülálló formában tartalmazó, már recept nélkül is kapható vaspótló gyógyszer.