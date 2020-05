Koronavírus: elvégezték az első tüdőátültetést

Bécsi orvosok végezték az első tüdőátültetést koronavírusos betegnél Európában. Az egyetem tájékoztatása szerint a beavatkozás sürgős volt, mert a 45 éves páciens másképp valószínűleg belehalt volna a tüdő működésének összeomlásába.

A koronavírusból felgyógyult ápoló ennyit változott Döbbenetes képet posztolt az egyik San Franciscóban dolgozó ápoló, aki maga is hat hétig küzdött a koronavírussal. Kattintson a részletekért!

Súlyos állapotba került a vírus miatt

A műtétet múlt hétfőn végezték, a hírek szerint a beteg állapota stabil. "Eddig semmilyen probléma nem jelentkezett, úgy látjuk, kiváló állapotban van a beteg. Minden szerve működik, mindannyian elégedettek vagyunk. Az út azonban még hosszú, míg a kórházból kiengedhetjük" - közölte Walter Klepetko, a klinika vezetője.

A páciensen életmentő műtétet végeztek el. Fotónk illusztráció, forrás: Getty Images

A páciensnek - egy karintiai nőnek - az egyetem információi szerint a koronavírus-fertőzés előtt nem volt más betegsége, kiváló egészségnek örvendett. A megbetegedést követően azonban olyan gyorsan rosszabbodott az állapota, hogy lélegeztetőgépre kellett helyezni, később már ez sem volt elég, hetekig testen kívüli membránoxigenátorral (ECMO), egyfajta műtüdővel tartották életben.

Bár az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai alapján a koronavírus-fertőzés az esetek 80 százalékában enyhébb lefolyású, a betegek egy részénél súlyos légzési nehézségek jelentkezhetnek. Ha afertőzéseléri a légutakat, a szövetekben gyulladás alakul ki, a tüdőben lévő apró hörgőcskék pedig folyadékkal telnek meg, és kialakul a tüdőgyulladás. A legtöbb halálozásért ez a folyamat okolható, hiszen akár a fiatalabb szervezetben is komoly károk keletkezhetnek emiatt. Az alábbi cikkünkben egy videó is szemlélteti, milyen gyorsan terjedhet a gyulladás a tüdőben!

"Mintha egy üvegbúrából néznék kifelé" - az nlc.hu-nak több ember is elmesélte, hogyan élte meg a kijárási korlátozást. Történeteiket az alábbi cikkben ismerhetjük meg.