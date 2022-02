Karzsibbadás is utalhat erre a betegségre

A rossz testtartás nem várt következménye.

Gerincferdülés, rossz testtartás, sovány alkat, csontos mellkas deformitásai, hosszú távú egyoldalú terhelés (munkavégzés, sport) egyaránt vezethetnek a mellkaskimeneti szindrómák kialakulásához, de egy katéter vagy kanül felhelyezés, illetve egy hirtelen terhelés is okozhatja azokat. Ritkán, de az is előfordulhat, hogy az ún. nyaki borda (egy olyan számfeletti borda, amely a legalsó nyaki csigolyához kapcsolódik) hozza létre a problémát. Ha a nyaki borda is kifejlődik, szerepet játszhat a nyak képleteinek összenyomatásában, és létrehozhatja a TOS nevű betegséghez tartozó kórképek bármelyikét. A TOS jelentése Thoracic Outlet Syndroma, magyarul mellkaskimeneti szindróma - mondta el dr. Mező Anita, a Neurológiai Központ neurológusa.

Mellkaskimeneti szindróma tünete is lehet a karzsibbadás. Fotó: Getty Images

A mellkaskimeneti szindróma három betegséget foglalhat magában, ezek a következők:

Costoclaviculáris szindróma. A szindróma lényege, hogy az idegek és az érintett erek időnként az I. borda és a kulcscsont közé szorulnak, és ez a nyomás okozza a panaszokat. Jellemzően gerincferdülés, helytelen testtartás következménye, előfordul, hogy a csontos mellkas deformitásai is okozhatják. Scalenus szindróma. Ebben az esetben a bordatartó izmok rendellenes eredése, tapadása vagy megvastagodása miatt létrejön egy szűkület az adott területen. Emiatt az érintett idegek, erek nyomás alá kerülnek, ami tünetekhez vezet. Gyakran egyoldalú, aszimmetrikus megterhelést végzőknél jelentkezik. Hyperabductiós szindróma. Tartósan aszimmetrikus megterhelés (például szobafestők) esetén a nyaki ér- és érfonat rendelkezésre álló hely szűkül, ami a kar felemelt helyzetében tüneteket vált ki. Az elnevezés is a kar maximálisan felemelt helyzetére utal (hyperabductio).

A zsibbadás, gyengeség, fájdalom okát is keresni kell

Ha a kar és kéz zsibbadása, fájdalma tartósan jelen van, mindenképpen érdemes utánajárni az okoknak. Ilyen tünetekkel ajánlott neurológushoz fordulni:

az alkar és a kéz fájdalma, zsibbadása, érzéskiesés, érzészavar, az alkar erőtlensége, a kar távolításakor jelentkező fájdalom,

a vérellátási zavar miatt a bőrszín sápadtsága,

alkar- és kézfejödéma (ennek oka a véna),

a kéz rohamokban jelentkező fájdalmas elfehéredése, majd kipirulása (Raynaud-jelenség).

Dr. Mező Anita szerint ilyen tünetekkel elsődlegesen fizikális vizsgálatot kell végezni: már az is segít a diagnózis felállításában, ha kiderül, hogy a beteg bizonyos testtartásokban érzi a tünetet. Ezen kívül a komplex diagnosztizáláshoz szükség lehet röntgenvizsgálatra, MR- vizsgálatra, illetve esetleg angiográfiára, az erek vizsgálatához, valamint ENG-re az idegek, és EMG-re az izmok működésének megítélésére.

Ha sikerül pontos diagnózist felállítani, a legtöbb esetben a konzervatív gyógymódokat részesítik előnyben: ilyen a nyakigerinc-gyógytorna, valamint a célzottan erre a régióra irányuló TOS-torna. Abban az esetben azonban, ha a nyaki borda okozza a panaszokat, annak műtéti eltávolítása lehet indokolt.