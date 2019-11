Jelek, hogy túl kevés a gyomorsavunk

Alacsony gyomorsavszintet jelezhet például a gyakori gyomorégés, bár ilyenkor az emberek épp az ellentétére szoktak gondolni. Ha a gyomorsav nem bontja le megfelelő mértékben az elfogyasztott ételeket, akkor ez megnövelheti a gázképződést. Nagyon fontos, hogy mielőtt savlekötőket kezdünk szedni, járjunk utána, hogy pontosan mi okozza a gyomorégést. A kevés gyomorsavval rendelkezőknek a húsfélék megemésztése is gondot okozhat, és más, magas fehérjetartalmú ételeké is. Ha húsfogyasztás után gyengének, szédelgősnek érezzük magunkat, vagy hányingerünk van, akkor ez is lehet az oka.

Azoknak is lehet, hogy túl kevés a gyomorsava, akik puffadnak étkezés után. Az ilyesmi mindig azt jelzi, hogy az emésztőrendszer nem működik megfelelően, illetve azt is, hogy elszaporodtak benne a baktériumok. Szintén erre utal, ha gyakran van hasmenésünk vagy székrekedésünk. Ha valaki allergiás vagy érzékeny valamilyen ételre vagy ételcsoportra, akkor ennek is köze lehet a gyomorsav szintjéhez. A szakemberek pontosan még nem tudják, hogy milyen kapcsolatban áll a kettő, de abban biztosak, hogy összefüggenek, ezért ha valaki ezekben szenved, akkor érdemes lehet megnézetnie a gyomorsavszintjét.

Ha valamilyen tápanyaghiányban szenvedünk, akkor pedig szintén érdemes utánajárni, hogy a gyomorsavunkkal minden rendben van-e. Ha ugyanis nincs belőle elég, akkor ez komolyan befolyásolhatja a vitaminok, tápanyagok felszívódását a szervezetben. Mivel az egészséges bőrhöz többek között egészséges emésztőrendszer is kell, a pattanásokra, aknéra hajlamos bőrűeknél is lehetséges, hogy gyomorsavszinjtük is szerepet játszik abban, hogy miért olyan a bőrük, amilyen. Egy kutatás szerint az aknéban szenvedők csaknem 40 százalékának szervezetében kevesebb gyomorsav termelődik a kelleténél. Nők esetében a gyenge körmök, a hulló haj hátterében is állhat az, hogy nincs elég gyomorsav, mivel ilyenkor nem szívódik fel elég B-vitamin a szervezetükben.

Forrás: care2.com