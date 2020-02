Jelek, hogy pajzsmirigyzavaros a gyerek

A gyermekkorban kialakuló pajzsmirigyzavarok árulkodó jeleit Dr. Tar Attila, a Budai Endokrinközpont gyermek endokrinológusa ismerteti.

Testsúlyváltozás

Apajzsmirigyalul- és felülműködése komolyan befolyásolja az anyagcsere-folyamatokat, ezáltal pedig a testsúly alakulását is. A gyermek testfelépítésében nagy szerepe van a genetikának is, ám ha normál étkezés mellett feltűnően sovány vagy túlsúlyos a gyermekünk, esetleg rövid időn belül észrevehetően változott a súlya, érdemes pajzsmirigyzavarra gyanakodni. A testsúly változása mellett a növekedési ütem lassulása, valamint az átlagosnál alacsonyabb testmagasság is árulkodó jel lehet.

Változás a hangulatában

A gyerekek gyakran szeszélyesek és hangulatuk olykor kiszámíthatatlan. Ám ha gyermekünk feltűnően kedvetlen vagy stresszes, azt hormonzavar is okozhatja - főleg akkor, ha nincs más, ami indokolná a megváltozott hangulatot. A pajzsmirigy-alulműködés depressziót és letargiát, a -túlműködés pedig idegességet és túlzott stresszt okozhat.

A hangulat vagy a testsúly változás esetén nem árt egy alapos kivizsgálás.

Álmosság, álmatlanság

A pajzsmirigyzavarokkal járó hangulat az alvási szokásokra is rányomhatja a bélyegét. Az alulműködés fáradtságot és aluszékonyságot, a túlműködés pedig álmatlanságot eredményezhet. Mindkét probléma negatívan befolyásolja a mindennapokat, ugyanis koncentrációs nehézségeket okozhat, ami kihathat a gyerek iskolai teljesítményére is.

Hasmenés, székrekedés

Székrekedést legtöbbször a kevés folyadékfogyasztás, valamint a székletfogó ételek - például a csokoládé, a kakaó, a krumpli és a rizs - váltják ki. Lágy széklet, illetve hasmenés esetén pedig a legtöbben valamilyen fertőzésre, esetleg ételmérgezésre gondolnak. Ha viszont látszólag minden ok nélkül jelentkezik hasmenés vagy székrekedés, javasolt ellenőriztetni a pajzsmirigy funkciókat.

Menstruációs zavar

Az első menstruációk még igen rendszertelenek lehetnek, és ez teljesen természetes. Ám ha a lányunknak már beállt a vérzése, az utóbbi időben viszont újra rendszertelenné vált, azt a nőgyógyászati problémákon kívül pajzsmirigy-elégtelenség is okozhatja. A betegség ugyanis befolyásolja a prolaktintermelést, az FHS/LH mennyiségét, ráadásul ösztrogéndominanciához is vezethet.

Nemcsak a TSH fontos

A legtöbben csak a TSH értéket nézetik meg, amikor ellenőriztetik a pajzsmirigy funkciókat - ez azonban nem elég. A teljes képhez ugyanis szükség van a T3, a T4 és az ATPO szintjére is. Ezek mellett az úgynevezett reverz T3 (rT3) mennyiségét is érdemes megvizsgálni, hiszen annak nagyobb szintje esetén a TSH szintje még a normál tartományon belül mozog, ám ugyanúgy tüneteket észlelhetünk. Eltérések esetén ultrahangos vizsgálat is szükséges, hogy kizárhassuk a strúma, illetve a göbök fennállását.