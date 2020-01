Így kezdődik a vesefertőzés

A vesefertőzés leggyakrabban úgy kezdődik, hogy a húgyhólyag fertőződik meg, és ez terjed tovább a vesékre. A fertőzést gyakran okozza E.coli baktérium, de más baktériumok is állhatnak a háttérben. Az is előfordulhat, hogy afertőzésa bőrön átjutva kerül be a véráramba, majd onnan jut el a vesékhez, nagyon ritka esetben pedig veseműtét után is kialakulhat a probléma.

A nőknél gyakoribbak a húgyúti fertőzések és a veseproblémák. Fotó: iStock

A nőknél ezért gyakoribb

Vesefertőzés bárkinél kialakulhat, de mivel a nőknél gyakoribbak a húgyúti fertőzések, ezért vesefertőzéssel is gyakrabban diagnosztizálják őket. A nők húgyvezetéke rövidebb, mint a férfiaké, ráadásul viszonylag közel van a vaginához és az ánuszhoz, ahol sok baktérium él. Ezek a baktériumok könnyebben bejutnak a húgycsőbe, majd onnan az egyéb szervekbe, akár a vesébe is. A várandós nőknél még gyakoribbak az ilyen jellegű fertőzések, mivel a fejlődő magzat nyomást gyakorol a húgyutakra és lelassítja vizelet áramlását.

Minden, ami gátolja a vizelet áramlását, az megnöveli a vesefertőzés esélyét is. Ez lehet elzáródás a húgycsőben, vesekő, prosztatamegnagyobbodás vagy húgyvezeték-sérülés, illetve egyes betegségek is megakadályozhatják a húgyhólyag teljes kiürülését. Emellett a hólyagban lévő idegek sérülése, a prosztatafertőzés, a katéter viselése és a gyengeimmunrendszeris megnöveli a vesefertőzés kialakulásának kockázatát.

Jellemző tünetek

Árulkodó tünet, ha vér vagy genny van a vizeletben, de láz, hidegrázás, étvágytalanság, derékfájás, ágyéktáji fájdalom, gyomorfájás, hányinger, hányás, gyengeség és a szokatlan fáradtság is jelentkezhet. A vesefertőzést kísérheti égő, fájdalmas vizelés, állandó vizelési inger, valamint rossz szagú és zavaros vizelet is. Ha ezeket a tüneteket tapasztaljuk, forduljunk orvoshoz, aki egy vizeletvizsgálattal, szükség esetén pedig ultrahanggal vagy CT-vel diagnosztizálhatja a fertőzést.

Hogyan kezelhetjük?

A kezelés általában antibiotikummal történik, amelyet egy, esetleg két hétig kell szednie a betegnek. A tünetek már néhány nap után is megszűnnek. Súlyos esetekben kórházi kezelésre is szükség lehet - ilyenkor infúzión keresztül adagolják az antibiotikumokat. Ha valakinél a vesefertőzés gyakran visszatér, annak valószínűleg valamilyen strukturális jellegű probléma van a húgyutaival, amelynek kezelése urológus szakértőt és akár műtétet is igényelhet.

Forrás: webmd.com