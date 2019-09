Így alakul ki az epekő

Az epekő úgy alakul ki, hogy az epe szilárd masszává áll össze, amely akár golflabdányi méretű is lehet. Epekőből egy, de több is kialakulhat egyszerre. Az epeköveknek két fajtája van, a koleszterinkövek, illetve a pigmentkövek, amelyek bilirubinból alakulnak ki. A koleszterinkövek a gyakoribbak, az epeköves megbetegedések 70-90 százalékát ezek okozzák, és gyakran fordulnak elő olyanoknál, akik túlsúlyosak, sok zsíros ételt, illetve túl sok feldolgozott élelmiszert esznek. A pigmentkövek ritkábbak, gyakran epeúti fertőzések vagy májbetegség miatt alakulnak ki.

Melyek azepekőtünetei? A legtöbb embernél az epekő semmilyen tünettel nem jár, csak valamilyen képalkotó vizsgálat során fedezik fel. Az érintettek tíz százalékánál megjelenhetnek a tünetek. Pontosan melyek ezek? Milyen tünetek esetén gyanakodjunk epekőre? Kattintson!

Nőknél nagyobb eséllyel alakul ki epekő

Ha az epekő elzárja az epefolyadék útját, az epehólyag begyulladhat. Ennek tünete a hányinger, hányás és erős hasi fájdalom. Epehólyaggyulladást baktériumok is okozhatnak - ha azt tapasztaljuk, hogy a hasunk jobb oldalt, felül fáj, akkor érdemes ilyesmire gyanakodni, különösen akkor, ha afájdalomlélegzetvételnél erősödik, és esetleg kisugárzik a hátba vagy a jobb oldali vállövbe.

Az epehólyaggyulladást ultrahangos vizsgálattal tudják diagnosztizálni

Hogy az epehólyag gyulladásban van-e, vérvétellel, illetve ultrahangos vizsgálattal tudják megállapítani. Vannak olyan epekövek is, amelyek nem okoznak tüneteket, ha viszont igen, illetve ha az epehólyag begyullad, szükség lehet a szerv eltávolítására is műtéti úton.

Szakértők szerint a nők esetében nagyobb a rizikója az epekövességnek, mivel a kövek kialakulásában az ösztrogén is szerepet játszhat, illetve azoknál is nagyobb a megbetegedés esélye, akiknek a családjában már korábban is előfordult ilyesmi.

