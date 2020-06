Gyógyszert találtak az elhízásra

Napjainkra azelhízásvált az egyik legsúlyosabb globális egészségügyi problémává. Az elhízott emberek aránya 1975 óta megháromszorozódott, így jelenleg már legalább 650 millió felnőtt küzd kórosan magas testtömeggel. Az állapot a többi között jelentősen fokozza szív- és érrendszer betegségek, a 2-es típusú cukorbetegség, valamint több daganatos megbetegedés kialakulásának kockázatát is. Mi több, ismert, hogy elhízott koronavírus-fertőzöttek körében gyakrabban okoz súlyos tüneteket és szövődményeket a COVID-19 is - olvasható a Medical News Today cikkében. A magyar lakosságot mindez különösen erősen érinti, hiszen a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) 2017-es jelentése szerint a magyar a világ negyedik legkövérebb nemzete az amerikaiak, mexikóiak és új-zélandiak után.

Segítséget nyújthat az elhízás elleni küzdelemben egy más célra évtizedek óta használt gyógyszer. Fotó: Getty Images

Az elhízás összetett okokra vezethető vissza, valamint az érintettek számára rendszerint igen nehéz feladatot jelent, hogy egészséges szintre fogyjanak vissza. E téren az életmódváltást leszámítva egyelőre igen csekély számú kezelési lehetőség áll csupán rendelkezésre, ráadásul a meglévő módszerek jelentős része sem hoz számottevő vagy fenntartható súlycsökkenést. Éppen ezért nagyon reménykeltőek egy új, az amerikai National Institute on Aging tudósai által vezetett kutatás eredményei. A vizsgálatok szerint ugyanis gyógyszerként hatékony megoldást kínálhat a testsúly csökkentésére a klinikai gyakorlatban jelenleg a krónikus alkoholbetegség kezelésében használt diszulfirám.

Egereknél egyértelműen bevált

A diszulfirám alkalmazását az orvosok averzív terápiaként emlegetik, mivel hatása azon alapul, hogy kellemetlen tünetekkel riasztja el az alkoholfüggőket az italozástól. Valójában arról van szó, hogy a gyógyszer hatására szinte azonnal másnapossághoz hasonló panaszok lépnek fel alkoholfogyasztás után, így például hányinger, hányás, émelygés és fejfájás. Egy közelmúltbeli, patkányokon végzett kísérlet ugyanakkor a szer gyulladásellenes hatására is felhívta a figyelmet, amely különösen előnyös lehet 2-es típusú cukorbetegek számára. Ez a felfedezés keltette fel a mostani kutatásban részt vevő szakemberek érdeklődését is, akik arra voltak kíváncsiak, vajon hasznos lehet-e a diszulfirám az elhízás kezelésében.

A hipotézis tesztelése érdekében elvégeztek egy egérkísérletet. Ebben először 12 hétig magas zsírtartalmú táplálással hizlalták fel a rágcsálókat, amelyeknél az időszak végére már prediabétesz jelei is mutatkoztak, ígyinzulinrezisztenciaés magas éhomi vércukorszint. A kísérlet folytatásaként aztán négy különböző csoportba különítették el az állatokat. A kontrollcsoport tagjait a következő 12 hét során már normál étrenden tartották, míg a másik három csoport alanyai továbbra is magas zsírtartalmú táplálékot kaptak. Utóbbi háromból két csoport egyedeinek rendszeresen adtak diszulfirámot: az egyik számára napi 0,3, a másiknak napi 0,6 milligramm dózisban.

Megdöbbentő eredmények

"Amikor először belevágtunk a kísérletbe, még nem tudtuk, mire számítsunk. Amint azonban kijöttek az első eredmények, amelyek drámai súlycsökkenést és karcsúbb testtömeget jeleztek az egereknél, azonnal mind egymáshoz fordultunk, mert egyszerűen nem akartunk hinni a szemünknek" - fogalmazott dr. Michel Bernier, a tanulmány vezető szerzője. A kutatók hirtelen jött izgatottsága nem a véletlen műve volt. Az adatok szerint a magas dózisú gyógyszereléssel kezelt egerek alig négy hét alatt megszabadultak korábbi testtömegük 40 százalékától. Ezen felül mind ezeknek a rágcsálóknak, mind a kisebb dózissal kezelteknek javult az anyagcseréje is: vércukorértékeik például hasonlóan alakultak, mint a normál diétán táplált állatok esetében. Ez utóbbiak testsúlya egyébként szintén fokozatosan csökkent, miután elhagyták a zsíros táplálkozást.

A gyógyszeres kezelés látszólag a hasnyálmirigyre és a májra is jó hatással volt, kivédve az elhízással összefüggő anyagcsere-változások következtében gyakran fellépő szervkárosodást. A kutatók úgy vélik, a protektív hatás a diszulfirám gyulladásellenes jellegéből származhat, amely hozzájárulhatott az állatok vércukorszintjének optimálisabb szabályozásához, ezáltal meggátolva a két szerv károsodását. A gyógyszer nélkül is változatlanul magas zsírtartalmú étrenden tartott egereknél hasonló hatást nem mutattak ki, valamint ezek testsúlya is tovább emelkedett a kísérlet második periódusa alatt.

Habár az eredmények mindenképpen biztatóak, a kutatók is hangsúlyozzák azonban, hogy a diszulfirám pozitív hatásának hátterében meghúzódó folyamatok megértéséhez további vizsgálatokra lesz szükség. A csapat tervei között szerepel, hogy humán klinikai kísérletekben tesztelik a gyógyszert súlyosan elhízott betegek kezelése során. Fontos továbbá megjegyezni, hogy ez esetben egészen más módon hat a készítmény, mint az alkoholbetegek terápiájában, így nem kell számolni az említett kellemetlen tünetekkel, amelyek az alkoholfogyasztásra adott reakcióként jelentkeznek. Ezzel együtt a kutatók senkinek sem javasolják egyelőre, hogy diszulfirámot használjon súlycsökkentés céljából, mivel a mostani felfedezés kizárólag állatkísérleteken alapul.

A tanulmány Cell Metabolism című tudományos folyóiratban jelent meg.