Gombócérzés a torokban: mandulakövek is okozhatják

A gombócérzésnek több kiváltó oka is lehet. Előidézheti nem megfelelően kezelt allergia miatti hátsó garatfali csorgás, refluxbetegség, de akár a stressznek is szerepe lehet a megjelenésében. Ha ilyen panaszunk van, mindenképp javasolt kivizsgáltatni magunkat, hiszen a "gombóc" akár daganat jele is lehet. Pajzsmirigybetegség, szívbetegség szintén kiválthatja.

A gombócérzésnek több kiváltó oka is lehet. Fotó: Getty Images

Fül-orr-gégészeti kivizsgálás

Dr. Holpert Valéria fül-orr-gégész, foniáter, a Fül-orr-gége Központ orvosa szerint, ha valakinek ilyen panasza van, akkor első körben fül-orr-gégészhez érdemes fordulnia. Itt alaposan át tudják vizsgálni az orr, garat, gége, hangszalagok területét, így megállapítható a diagnózis, vagy meg tudják határozni, milyen további vizsgálatokra van még szükség.

A fül-orr-gégésznél arra is fény derülhet, hogy esetlegesen mandulakövek okozzák-e a gombócérzést. A mandulák felülete egyenetlen, belsejük mély járatokkal tagolt. Itt a kórokozók és egyéb anyagok (elhalt sejtek, nyák) összegyűlnek, majd apró fehér foltok formájában megjelennek a mandulákban. Mandulakövek akkor keletkeznek, ha az összegyűlt anyag megkeményedik, elmeszesedik. Ez rendszerint olyankor következik be, ha a betegnél a mandulák krónikus gyulladása alakult ki, vagy visszatérő mandulagyulladástól szenved. A mandulakövek azonban nem jelentenek minden esetben krónikusan gyulladt, azaz gócos mandulákat.

Az alábbi tünetek jelezhetik a mandulaköveket:

gombócérzés a torokban (olyan érzés, mintha valami elakadt volna a száj hátsó részén vagy a torokban)

rossz lehelet

irritáló köhögés

rossz íz a szájban

duzzadt és gyulladt mandulák

Ha a kivizsgálás során beigazolódik, hogy mandulakövek okozzák a problémát, és nem idült mandulagyulladás áll a háttérben, akkor némely esetben akár az otthoni praktikák - sós vizes gargarizálás, bő folyadékbevitel, kiegyensúlyozott táplálkozás - is megoldást jelenthetnek. Ha azonban a mandulakövek nehezen hozzáférhető helyen alakulnak ki, a beteg számára zavaró tüneteket okoznak, vagy kisebb számban fordulnak elő, akkor a mandulára gyakorolt kisebb nyomással el is lehet távolítani ezeket, nem lesz szükség műtéti beavatkozásra.