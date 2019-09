Gombóc a torokban? Ez okozza

A többség már hosszabb ideje küzd a tünetekkel, mire orvoshoz fordul. Sokan azt gondolják, ha nem fáj, a torok nem vörös, egyéb panaszaik sincsenek, akkor a "gombóc" sem valódi. Eközben a kellemetlen érzés megmarad, a mindennapokban is zavaróvá válik - mondta Dr. Holpert Valéria fül-orr-gégészt, foniátert, a Fül-orr-gége Központ orvosa. Felhívta arra is a figyelmet, hogy az érintettek beszéd közben gyakran köszörülik a torkukat, vagy nehezebben vesznek levegőt, rosszul viselik a zárt ruházatot- igazgatják a nyakkendőt, garbót. Az egyre zavaróbb tünetek miatt érthető, hogy már az is megkönnyebbülést jelent, ha az orvos elmondja, hogy a problémájuk valós és jó eséllyel kezelhető.

Régóta létező betegség

A betegség nem új keletű, már 2500 éve is ismerték, elsőként Hippokratész írta le. A történelem során több tényező - például pajzsmirigy elváltozás - is felmerült fő kiváltó okként. Egy időben globus hystericus-ként is emlegették, egyértelmű utalásként a menopauzával és pszichogén tényezőkkel való gyakori összefüggésére.

A globus pharyngeust a stressz is okozhatja

A globus pharyngeus (pharynx-garat) elnevezés 1968-ban született meg. A pontos kiváltó ok még ma is ismeretlen, leggyakrabbanrefluxbetegség, a nyelőcső záróizmának rendellenességei, pszichológiai, vagy pszichiátriai rendellenességek és stressz áll a háttérben.

Betegségek a háttérben

A fül-orr-gégészeti vizsgálat során többek között áttekintjük a gége, garat, hangszalagok, mandulák állapotát is - mondja Holpert doktornő. A gombócérzés gyakran valamilyen gyulladásos folyamat szövődményeként jelentkezik: garat-, mandulagyulladás, krónikus arcüreggyulladás, hátsó garatfali csorgás miatt érzékenyebb lehet a garatnyálkahártya. Ha itt nem látható elváltozás, akkor az egyik leggyakoribb kiváltó ok a túlzott gyomorsav termelődés, ami savcsökkentő készítményekkel kezelhető.

A nyelőcső motoros rendellenességei is okozhatják a tüneteket, ilyenkor gyakran társul nyelési nehézség is a gombócérzés mellé. A pajzsmirigybetegségek tüneteként is gyakran jelentkezik ilyen panasz, így érdemes ebbe az irányba is vizsgálódni, különösen, ha fáradékonyság, idegesség, hízás vagy fogyás, hajhullás, bőrszárazság is jelentkezik. A helytelen beszédtechnika, feszes nyakizomzat következtében is kialakulhat a gombócérzés. A tüneteket azért sem szabad figyelmen kívül hagyni, mert a tünetek daganatra is utalhatnak.

Stresszkezelés és hangterápia

Az esetek egy részében a kivizsgálás során nem lehet szervi elváltozást kimutatni, ilyenkor pszichológiai tényezők merülnek fel kiváltó okként. Tartós stressz, trauma, családi-, vagy munkahelyi konfliktusok miatti idegesség is okozhat ilyen tünetet. A stresszkezelési technikák elsajátítása, esetleg pszichológus segítsége is megoldást jelenthet ebben a helyzetben. A torok- és a hangszalagok izomzatának megfelelő használata, lazítása beszéd- és hangterápia segítségével megtanulható, így ez is hatékony segítség lehet a gombócérzés elmulasztásához.

Forrás: Fül-orr-gége Központ