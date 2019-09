Mi a pajzsmirigy szerepe?

A pajzsmirigy egy igen kicsi, de annál fontosabb szerve az embernek. Nők esetében 18 köbcentiméter, míg férfiaknál 25 köbcentiméter a maximális térfogata. Apajzsmirigyhormonjai az egész testre kifejtik a hatásukat, ráadásul olyan formákban is, ahogyan arra nem is számítanánk.

Ha valaki folyton fázik, lehet, hogy a pajzsmirigyével van gond

A hormonok, a tiroxin (T3), és a trijód-trinin (T4) az anyagcserébe, a közérzetbe, a fogamzóképességbe, de még testsúlyba is beleszólnak; képzésük egyik alappillére a test megfelelő jódellátottsága. Magyarország sajnos jódhiányos területnek számít, így a megfelelő képzés sokszor nem valósulhat meg.

A pajzsmirigy hormonok előállítását az agyalapi mirigy egy hormonja, a TSH szabályozza. Ha nincs elég pajzsmirigy hormon a szervezetben, akkor a TSH szintje megnő, hogy serkentse a termelést, míg ha túl sok a hormon a szervezetben, akkor a TSH szintje lecsökken.

Mi az a pajzsmirigy-alulműködés?

A pajzsmirigy hormonjainak befolyása kiterjed a hőháztartásra is, ez pedig azt eredményezi, hogy ha nincs elég T3 és T4 a szervezetben, akkor a hideget is kevésbé tudjuk tolerálni. Mindez azonban a téli időszakban sokszor nem tűnik fel, mert amúgy hideg van, fáradtabbak vagyunk, vagy nem elég meleg a kabátunk. A pajzsmirigy alulműködésnek azonban nem csak ez az egy tünete van, így érdemes a következőkre is figyelni:

koncentráció és teljesítőképesség romlás

fáradság

székrekedés

depresszió

alacsony pulzus

étvágytalanság melletti, vagy normál étkezés mellett folyamatos testsúlynövekedés

kopaszodás

hallásromlás

Érdemes azonban azt is tudni, hogy a tünetek sokszor lappangva jelentkeznek, így fontos az önvizsgálat, illetve gyanú esetén mindenképpen érdemes szakorvoshoz fordulni.

Diagnózis és kezelés

Dr. Koppány Viktória, a Budai Endokrinközpont endokrinológusa elmondta, hogy a pajzsmirigy problémáit jellemzően a vérvétel kimutatja. Ám ha ez nem lenne elegendő, akkor képalkotó berendezésekkel is felmérhető a mirigy állapota, így a diszfunkció okára is fényt lehet deríteni, mely igen sokrétű is lehet, kezdve az autoimmun betegséggel, a daganatig bezárólag.

A pajzsmirigy problémák kezelése történhet gyógyszeresen, ahol a hiányzó hormont pótolják, esetleg más gyógyszerekkel a termelést lassítják. Létezik izotópos kezelés is, melyet azonban csak túlműködés esetén alkalmaznak, valamint természetesen a műtét is egy lehetséges megoldásként jelentkezik. A kezelés menetéről mindig szakorvos dönt. A pajzsmirigy működési zavarait gyógyítani csak ritkán lehet, jellemzőbb a folyamatos gyógyszeres kezelés, mely orvosi felügyeletet igényel, így időről időre felülvizsgálatra van szükség.

Forrás: Budai Endokrinközpont