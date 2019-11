A Helicobacter pylori a legelterjedtebb kórokozó, amely az emésztőrendszert támadja meg, és amivel adatok szerint a világon gyakorlatilag minden második ember fertőzött. A fertőzés általában a felnőtteket veszélyezteti, ám egyre több esetet diagnosztizálják gyerekeknél is. A baktériummal való fertőzöttség sokáig egyáltalán nem ad magáról jelet, és a kezdeti tünetei is olyan enyhék, hogy az érintettek a legtöbb esetben először csak egy egyszerű gyomorrontásra gyanakodnak. Súlyos esetben azonban a Helicobacter pylori-fertőzés következményeként gyomor- vagy nyombélfekély, gyomorgyulladás is kialakulhat, sőt a baktérium hosszú távú jelenléte gyomorrák kialakulásához is vezethet.

Fontos, hogy időben kezeljük a Helicobacter pylori-fertőzést

A kezelés a fertőzés kezdeti szakaszában a legsikeresebb, ilyenkor még az emberek többségénél mindössze rendszertelen hasfájás, valamint enyhe diszkomfortérzés jelentkezik. A Helicobacter pylori jelenlétének első tünetei közé sorolható:

a fájdalom a gyomor középső táján, emésztési nehézségek, felfúvódás

a gyakori böfögés

a gyomorégés.

Amennyiben ezek a tünetek már hosszabb ideje fennállnak, érdemes utána járni a problémának. Ebben segítségünkre lehet egy egyszerű, otthon elvégezhető teszt is, ami ki tudja mutatni a szervezetünkben a baktérium jelenlétét, de gasztroenterológus szakorvoshoz is fordulhatunk, aki laborvizsgálatokat és gasztroszkópiát fog elrendelni a diagnózis felállításához.

Ha a Helicobacter pylorit kimutatják a szervezetben, akkor a teljes kiírtására kell törekedni, ennek ajánlott módja pedig a rövid ideig tartó, kombinált antibiotikum- és savlekötő terápia.

Az antibiotikumos kezelésről azonban tudni kell, hogy kellemetlen mellékhatásokat is okozhat, sőt vannak, akik arról is beszámolnak, hogy a terápia miatt újabb emésztési problémáikat váltott ki.

Mindemellett azt is fontos tudni, hogy a Helicobacter pylori egy rendkívül ellenálló baktérium, éppen ezért az antibiotikumos kezelés sem jár minden esetben sikerrel. Ilyenkor is érdemes orvosunkkal konzultálni a további terápiás lehetőségekről.

Természetes gyógymód a Helicobacter pylori-fertőzés ellen

Tudományos kutatások is beszámoltak arról, hogy a Helicobacter pyroli-fertőzés elleni harcban az antibiotikumokon kívül természetes anyagok is segítségünkre lehetnek. Egy, a New England Journal of Medicine tudományos folyóiratban megjelent tanulmány például arra mutatott rá, hogy a görög szigeten, Kioszon termő Pistacia Lentiscus fa gyantája antibiotikus és gyulladáscsökkentő hatása révén segíthet a fertőzés kezelésében. A híoszi masticha néven ismert természetes anyag több mint 80 hatóanyagot tartalmaz, amelyek segítenek fenntartani a gyomor egészséges egyensúlyát, de hatásosan enyhíthetik az olyan kellemetlen panaszokat is, mint például a gyomorégés, a gyomorhurut, a felfúvódás vagy a gyomorfájdalom.

A terápia nem jár mellékhatásokkal, bátran használhatjuk megelőzésre, különféle gyomorbántalmak kezelésére. A fertőzés első tüneteinek megjelenésekor is bevethetjük a természetes szert.

