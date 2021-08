Hogy miért nem jön a vizelési inger, annak részleteit a Men's Health cikke gyűjtötte össze. Ha már régen ittunk, és a hólyagunk viszonylag üres, akkor nagyon egyszerű a dolog: igyunk néhány pohár vizet, és máris minden meg van oldva. Ugyanakkor Dr. Jed Kaminetsky, a NYU Langone Health urológusa szerint néha nem ez áll a háttérben, hanem például a prosztata gyulladása vagy megnagyobbodása. Mivel a prosztata a húgyhólyag alatt helyezkedik el, a megnagyobbodása és gyulladása is okozhat vizeletürítési nehézségeket - ezek az idősebb férfiak körében elég gyakoriak. A háttérben állhat még valamilyen nemi betegség is, a chlamydia, a gonorrhea vagy éppen a genitálisherpeszis okozhat prosztatamegnagyobbodást.

Sérülés vagy fertőzés is állhat a panaszok mögött

A medencét ért trauma (például egy ütés vagy rúgás) hatására megsérülhet a húgycső, esetleg elzáródás alakulhat ki benne, ami miatt szintén vizelési nehézségek léphetnek fel. Bizonyos kábítószerek, mint a ketamin, a kokain, vagy éppen egyes receptre felírt gyógyszerek is hatással lehetnek a vizeletürítésre. Egy, a BMJ Case Reports című szaklapban megjelent tanulmány szerint a rendszeres ketaminfogyasztás akár visszafordíthatatlan károsodást is okozhat a húgyúti rendszerben.

A húgyúti fertőzésektől a vesekőig sok minden okozhat elzáródást a húgyutakban, aminek hatására a vizeletürítés nehézzé, vagy akár lehetetlenné is válhat. Ha jelentősebb mennyiségű folyadékfogyasztás után erős vizelési ingert érzünk, de mégsem vagyunk képesek üríteni, akkor minél hamarabb forduljunk orvoshoz.

Mit tehetünk?

A vizeletürítés beindításában segíthet, ha sok folyadékot iszunk - ezt mindenképpen tegyünk meg, ha a vizeletünk nagyon sötét, vagy egyáltalán nem tudunk vizelni, valamint szédülünk és hányingerünk van. A meleg ülőfürdő is segíthet, amennyiben nem a folyadékhiány, illetve a dehidratáció áll a háttérben. A meleg ülőfürdő segít ellazítani a medencefenék izmait. Ezt olyankor érdemes megpróbálni, amikor magát a vizelési ingert határozottan érezzük, viszont valamiért mégsem tudunk üríteni. Ha 36 óra eltelik úgy, hogy nem vizeltünk, akkor mindenképpen forduljunk orvoshoz.