Ezekkel a szokásokkal károsíthatjuk az ereinket

A Brightside cikkéből kiderül, milyen szokásokra kell odafigyelnünk, hogy megóvjuk az ereink egészségét. Ha rendszeresen borotváljuk a lábunkat, akkor figyeljünk arra, hogy ne kapkodjunk, mert ha megvágjuk magunkat, akár nagyobb ereket is megsérthetünk, ráadásul a meleg víz hatására a vérzés még intenzívebb lehet. Éppen ezért mindig legyünk óvatosak, és éles borotvát használjunk.

Ezek az ételek tisztítják az ereket Ha a vérerek falára belülről plakkok rakódnak le, a vér áramlása akadályokba ütközhet, lelassulhat. Ez pedig akár súlyos betegségekhez, életveszélyes állapotokhoz is vezethet. Mit ehetünk ellene? Kattintson a részletekért! h i r d e t é s

A túl sok cukor és a szoros ruhák is károsíthatják az ereket

A száraz testkefézéssel is érdemes óvatosnak lenni. Bár sok helyen lehet olvasni, hogy mennyire jót tesz a bőrnek és a keringésnek, az ereinkre valójában igencsak káros hatással lehet. Ha túl gyakran használjuk a kefét, vagy a sörtéi túl durvák, mikrosérüléseket okozhat a bőrön, és az ereink falát is meggyengítheti. Ha szeretnénk hámlasztani a bőrünket, arra jobb megoldásnak számíthatnak a gyengéd bőrradírok (illetve a kettő váltogatása), mivel ezek használata közben egyúttal át is masszírozzuk a lábat, ami segíthet abban, hogy az ereink ne lustuljanak el.

Az aktív életmód és a rendszeres sport sokat segíthet abban, hogy megőrizzük az ereink rugalmasságát, de itt is nagyon fontos, hogy ne essünk túlzásokba. A rendszeres futás önmagában nem okoz visszeresedést, mint mondjuk a terhesség vagy a nagyobb mértékű hízás, de a futás közben felfokozódott véráramlás az arra hajalmosaknál károsíthatja az ereket és ezáltal ronthatja a keringést a lábban.

A túlzott cukorfogyasztás is károsíthatja az ereinket. Fotó: Getty Images

Szintén ártalmas lehet az ereinknek, ha túl sok cukrot, illetve cukros élelmiszert fogyasztunk. A túl sok cukor hatására ugyanis megemelkedhet a vérnyomás, ez pedig meggyengítheti az ereket. Emellett az ereink be is gyulladhatnak tőle, amitől kevésbé hatékonyan tudják keringetni a vért, ettől pedig kitágulhatnak és kidagadhatnak. Ha szeretnénk a cukorfogyasztásunkat, illetve a vércukorszintünket kordában tartani, fontos, hogy tisztában legyünk a különféle élelmiszerek cukortartalmával.

Ha valaki hajlamos a visszeresedésre, annak érdemes lehet azt is átgondolnia, hogy mennyire szoros ruhákat hord, vagy éppen mennyire szoros övet visel, mivel ezek is ronthatják a keringést, keményebb munkára késztetve vele az ereket. Éppen ezért semmiképpen sem jó ötlet minden nap, illetve egész álló nap az alakformáló fehérneműk, szoros farmerek, fűzők viselése sem.