Azért a téli, hideg, nyirkos hónapokban kell megküzdenünk gyakrabban a betegségekkel, mert ilyenkor a szervezetünk védekezőképessége eleve gyengébb, a vírusok viszont ekkor érzik a magukat legjobban és terjednek a legkönnyebben. A hűvös idő beköszöntével tehát sokan vitaminokat kezdenek el szedni, hogy ezzel is erősítsék az ellenálló képességüket. Ám ahhoz, hogy immunrendszerünk hatásosan vissza tudja verni a kórokozók támadását, nem elég csak a vitaminkészleteinket feltölteni, a vaspótlásról is gondoskodnunk kell.

A vasnak rendkívül összetett és szerteágazó szerepe van a szervezetünkben: nemcsak a vörösvértestek termelődéséhez, hanem az immunrendszerünk megfelelő működéséhez is elengedhetetlen. A vashiányos állapotnak számos következménye lehet. Az olyan jól ismert tünetek mellett, mint a fáradékonyság, gyengeség, fejfájás, szédülés vagy éppen hajhullás, vas hiányában könnyebben betegszünk meg, ráadásul a gyógyulás is hosszabb időt vesz igénybe.

Ha pedig már eleve vashiányos állapotban kapjuk el például az influenzát, akkor a betegség hatására a vasraktáraink még inkább ki fognak ürülni. Ennek oka, hogy a fertőzések alatt a szervezetünk egyáltalán nem, vagy csak elenyésző mértékben képes hasznosítani a táplálékból a vasat - és mivel ilyenkor az étvágyunk eleve rosszabb, a táplálékvas bevitele is csökken.

Fotó: Getty Images

Hogyan gondoskodjunk a vaspótlásról?

Az tehát nem kérdés, hogy ebben az időszakban különösen fontos odafigyelnünk a megfelelő vasbevitelre. A legkézenfekvőbb forrást természetesen a táplálkozás jelenti, de nem árt tudni, hogy a táplálékkal bevitt vasnak csupán kis része hasznosul a szervezetben, a hasznosulás mértéke pedig attól is függ, hogy milyen táplálékkal visszük azt be. A legjobb vasforrásnak általában a vörös húsokat tartják, mivel a bennük lévő, úgynevezett hem-vasat az emberi szervezet jobban tudja hasznosítani. Bizonyos növények, így a zöld levelesek, a saláták, továbbá a bab, borsó, lencse és zab szintén remek vasforrásnak számítanak.

A táplálékból szerzett vas felszívódását jó néhány tényező segítheti, vagy éppen gátolhatja. A polifenol szerkezetű vegyületek, amelyek a teákban és borban fordulnak elő, a teljes értékű gabonák és a hüvelyesek fitánsav-tartalma, valamint az ásványi anyagok közül a tejben is megtalálható kalcium és annak oxalátsói például mind gátolják a vas felszívódását. A C-vitamin, a B-vitaminok, a réz és a cink pedig segíti azt.

Fontos tudni! A kezeletlen vashiány vérszegénységet is okozhat. A vashiányos vérszegénység hátráltatja a kisgyermekek mozgás- és viselkedésbeli fejlődését, serdülőknél tanulási zavar jelentkezhet, felnőtteknél az általános gyengeségérzés és fáradtság mellett szívproblémákat okozhat, a várandós nőknél pedig akár koraszülést is.

Amikor a megfelelő táplálkozás nem elég

Egészséges táplálkozás esetén is előfordulhat, hogy étrendünkből nem jutunk elegendő vashoz, vagy eleve nagyobb a szervezetünk vasigénye. Ilyenkor fontos, hogy más módon is segítsünk feltölteni vasraktárainkat. Érdemes azonban tudni, hogy bizonyos betegségek (fertőzések, daganatok) során a vasfelszívódás mértéke jelentősen korlátozott, tehát amíg betegeskedünk, addig nem érdemes vaspótlót sem szednünk. Viszont amint felgyógyultunk, mindenképpen jó, ha vasat szedünk, hogy megakadályozzuk a vashiány kialakulását. A vaspótlókkal kapcsolatban gyakran hallani olyan észrevételeket, hogy túl sok a mellékhatásuk, vagy túl körülményes a szedésük (éhgyomorra kell bevenni, más gyógyszerekkel egyszerre nem lehet). Ma már azonban a patikákban recept nélkül elérhető egy olyan készítmény, aminek a szedése nemcsak teljesen biztonságos, de kényelmes is.

Maltofer - a kíméletes és kényelmes vaspótlás

A Maltofer rágótabletta hatóanyaga más, mint a többi vaskészítményé: olyan három vegyértékű vas-komplexet tartalmaz, ami étkezéssel egy időben bevehető, sőt szedése mellett akár kávézhatunk, teázhatunk is. Nem lép kölcsönhatásba sem az elfogyasztott élelmiszerekkel, sem az egyidejűleg szedett egyéb gyógyszerekkel, vitaminokkal vagy nyomelemekkel. Mindemellett biztonságos is, mert csak annyi vas szívódik fel belőle, amennyi a szervezet számára szükséges, ezért nem lehet túladagolni. A rágótabletta további jó tulajdonsága, hogy más vaspótlókhoz képest jóval kevesebb gyomor-bélrendszeri mellékhatása jelentkezhet.

A vashiány mértékétől függően a 100 milligramm elemi vasat tartalmazó Maltofer rágótablettából akár napi 1 tabletta is ideális lehet a vas pótlására és a vashiány megelőzésre egyaránt. A kellemes, csokoládéízű tabletta szétrágva, vagy kevés folyadékkal egészben is lenyelhető.