Étkezési szokások az utóbbi években extrém módon megváltoztak - ez tény. A németeknek már csak ötöde főz nap mint nap magának meleg ételt. A gyorséttermi fogások és a büfék, falatozók kínálatai a legnépszerűbbek - ezt állapította meg a fogyasztói szokásokat kutató német GfK szervezet. Ehhez jön még az is, hogy az emberek nem mozognak eleget, pedig ezzel lehetne a hiányos táplálkozást kiegyensúlyozni. A következmények pedig drasztikusak az egészségünkre nézve: nő a cukorbetegek és a magas vérnyomásban szenvedők aránya, ezek a kóros állapotok pedig megterhelik a veséket is - mondta el Clemens Cohen, a müncheni Harlaching Klinika vesebetegségekre és magas vérnyomásra specializálódott főorvosa.

Merthogy minden, ami árt a vérereknek és a szívnek, a vesére is rámegy. A vese ugyanis az agy mellett a leginkább vérbő szervünk. A hajszálvékony erekben már a legkisebb lerakódás is jelentős következményekkel jár, mivel ezáltal romlik a szervek áteresztőképessége. "Minden tizedik embernek korlátozottak a vesefunkciói" - mutatott rá Cohen. Azaz a vesék nem tudják a káros anyagokat tökéletesen kiszűrni a vérből és elszállítani a vizelettel.

A vesénk már csak akkor fáj, ha nagy a baj. Fotó: iStock

A vesék nem fájdalommal figyelmeztetnek

Az érintettek többnyire semmit sem sejtenek abból, hogy baj van, mert a vesék csendben szenvednek - akárcsak a máj. Nem fájnak tehát akkor sem, ha már többé nem működnek kielégítően. Kivételt képez a vesekő, amely masszív fájdalmat okoz.

A vesefunkciós zavarok ezzel ellentétben először csak akkor jelentkeznek általános tünetekkel, ha már nagyon leromlott a szervek állapota és már dialízis is szükséges. Szakemberek szerint a krónikus veseelégtelenséggel élők száma az utóbbi években ugrásszerűen megnövekedett.

A táplálkozás és a veseműködés összefüggései

A nyugati életstílus -amelyre a sok kalóriát tartalmazó élelmiszerek fogyasztása a jellemző - a mozgáshiánnyal kiegészülve tehát nemcsak magas vérnyomást és cukorbetegséget okoz, hanem a veséket is károsítja. Ezen kívül vannak még olyan összetevők, amelyek közvetlenül a vesénket terhelik. Ez főleg akkor igaz, ha a vese már nem működik tökéletesen.

A só, a foszfát és a fehérje veszélyezteti a vesét

A következő összetevőkre kell tehát figyelni.

Só: a túl sok só megterheli a vesét, így nem tudja a nátriumkloridot többé tökéletesen eltávolítani a vérből. Ezáltal emelkedik a vérnyomás. A táplálkozással foglalkozó tudósok ezért azt ajánlják, hogy napi 6 gramm sónál ne fogyasszunk többet. Sóban különösen gazdagok a készételek, mert a só tartósít is. Egy pár virsliben például 2 gramm só is lehet. Ezen kívül a pékáruk is rengeteg sót tartalmaznak - negyed kiló kenyeret például kereken 4 gramm sóval fűszereznek.

Foszfát: ez az ásványi anyag nélkülözhetetlen a csontok szempontjából, de ha túl sokat viszünk be a szervezetünkbe, a vese képtelen lesz kiválasztani. Amennyiben túl magas a foszfát aránya, az túlterheli a tisztítószerveket, ami érelmeszesedéshez vezet. Természetes módon több zöldség és gyümölcs tartalmaz foszfátot, de csak csekély mértékben és kötött formában, így a szervezet csak keveset vesz fel ezekből. Más a helyzet akkor, ha a foszfát adalékanyagként van jelen az élelmiszerekben. Ez rejtőzik ugyanis az E-számok mögött 338-tól 341-ig, de ugyancsak foszfát a 343, a 459 és a 325, amikor is stabilizátorként, vagy sűrítőanyagként van jelen. Ez utóbbira példa a kóla, a virsli vagy éppen a krémsajtok. Ráadásul ilyen formában különösen hatékonyan építi be a szervezet

Fehérje: a proteinek alapvető tápanyagok, amelyek például izmaink fő alkotóelemei. A nefrológus szerint azonban sokan túl nagy mennyiséget fogyasztanak, mert gyakran esznek húst. Aki ugyanis többet eszik a fogyasztói szokásokat kutató német GfK által is ajánlott napi testsúlykilogrammonkénti 0,8 grammnál, jócskán megterheli a veséjét. A fölöslegesfehérjea vizeletbe kerül, így a veséknek kell elszállítani. Nézzünk egy példát: 70 kilogrammos testsúlynál mindössze napi 56 gramm fehérjét volna szabad fogyasztani. 100 gramm marhahús 26, 100 gramm joghurt pedig 5 grammot tartalmaz.

Összességében a húsban gazdag étrend túlsavasítja a szervezetet, és veseelégtelenséget okoz, mert a veséknek kell a savat kiszűrni a vérből és elvezetni. Minél magasabb a savszint, annál nehezebb feladat ez a veséknek.

Vesebarát táplálkozás - sok zöldséggel és gyümölccsel az elsavasodás ellen

Olyan élelmiszereket, amelyek sok fehérjét és adalékanyagként foszfátot is tartalmaznak, valamint sósak, csak ritkán tálaljunk fel. A szakértő azt ajánlja például, hogy egy héten csak egyszer együnk húst.

"A vesénk egészsége szempontjából az úgynevezett mediterrán diéta bizonyul ideálisnak" - fogalmazott a professzor. Azaz kevés hús, jó minőségű olívaolaj, egy kevés hal, sok zöldség, gyümölcs és rost lenne a kiválasztás szempontjából a legmegfelelőbb. "A zöldség és a gyümölcs ellensúlyozza a túlsavasodást" - magyarázta Cohen.

Különösen fontos lenne:

magunknak főzni, mert akkor tudjuk, hogy mi van az ételben;

lemondani a készételekről, gyorséttermi kajákról, mert a legtöbb termék túl sok sót, cukrot, és zsírt tartalmaz, amivel nemcsak túlsúlyhoz vezetnek, hanem növelik a cukorbetegség és amagas vérnyomáskockázatát is, ami ugyancsak rossz a veséknek.

Igyunk helyesen a vesénk érdekében

A vesék egészsége szempontjából fontos a megfelelő folyadékellátás is. A vesét ugyanis megfelelően "át kell mosni", hogy a káros anyagok biztonsággal eltávozhassanak. "Másfél, két liter folyadék naponta elengedő a vesék működéséhez, többre nincs szükség, csak annak, akinek veseköve van" - foglalta össze a szakértő. Ez utóbbi esetben valóban fontos, hogy a kövek eltávolítását sok-sok folyadékkal segítsük.

A legjobb, ha vizet iszunk. "A víz természeténél fogva a legmegfelelőbb ital az ember számára" - szögezte le Clemens Cohen. Nincs benne kalória, és nem terheli meg a szervezetet. Nem úgy, mint a kóla, ezért nem ajánljott, hogy azzal csillapítsuk a szomjunkat. De mi a helyzet a kávéval és az alkohollal? "Amennyiben megfelelő keretek között fogyasztjuk, nem jelent problémát." Ez azt jelenti, hogy napi 3 csésze kávénál és egy pohár alkoholos italnál nem szabadna többet inni. Ekkora mennyiség jelenlegi ismereteink szerint még nem károsítja a vesét.