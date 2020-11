Éjszakai vizelési inger? Ez segíthet

A nocturia okairól, diagnosztizálásáról és kezelési lehetőségeiről dr. Rákász István, az Urológiai Központ urológusa beszélt.

Miért ébredhetünk éjjel vizelési ingerre?

Az öregedés az egyik legjelentősebb oka az éjszakai vizelési ingernek. Ugyanis ahogy idősödünk, a szervezetünk egyre kevesebb antidiuretikus hormont termel, ami segít visszatartani a vizeletet, így az ingeralvásközben is jelentkezhet. Emellett a húgyhólyag izmai is gyengülnek idővel, ami szintén megnehezíti a vizelet visszatartását. Az idősödés mellett természetesen más rizikófaktorokkal is számolni kell, mint például a krónikus húgyúti fertőzés, a hólyagban lévő bakteriális fertőzés, bizonyos gyógyszerek (vízhajtók) esti szedése és olyan tényezők is, mint a koffein- és alkoholtartalmú italok fogyasztása. Nők esetében az is felmerülhet, hogy a terhesség, szülés miatt meggyengült hólyag és medencefenéki izmok miatt jelentkezik az éjszakai vizelési inger.

Az éjszakai vizelési inger mögött számos ok állhat. Fotó: Getty Images

A kivizsgálás ugyanakkor azért fontos, mert egyes esetekben bizonyos betegségek tünete lehet az éjjeli inger, mint például krónikus veseelégtelenség, prosztata-megnagyobbodás, pangásos szívelégtelenség, cukorbetegség, illetve olyan alvászavarok, mint az insomnia, a nyugtalan láb szindróma vagy az éjszakai légzéskimaradás.

Fel kell állítani a pontos diagnózist

A legtöbb ember 6-8 órát képes aludni anélkül, hogy fel kellene kelnie pisilni. Az éjjeli vizelési inger ezzel szemben többszöri felébredésre kényszerít, ami súlyosabb esetben akár 5-8 felkelést is jelenthet. Ilyenkor meghúzódhat a háttérben a túlműködő hólyag, de az is előfordulhat, hogy már kevés vizelet termelődése is kiváltja a sürgető ingert. Természetesen minél gyakoribb az ébredés, annál rosszabb minőségű az alvás, és ez nyilvánvalóan rányomja a bélyegét a nappalokra is. (Ugyanakkor a nocturia nevű betegséget nem szabad összekeverni a sokszor kapcsolódó állapottal, az ágybavizelésssel - enuresis -, amikor a páciens nem tudja kontrollálni a vizelési ingert.)

A diagnózis a tünetek és a vizsgálatok alapján állítható fel - mondja dr. Rákász István, az Urológiai Központ urológusa, majd hozzáteszi: tisztáznunk kell tehát, milyen gyakran ébred a beteg éjjelente, mióta áll fenn a probléma, milyen tevékenységeket végez lefekvés előtt, mikor és mennyit iszik, milyen gyógyszereket szed. Természetesen a vér- és vizeletvizsgálat is elengedhetetlen, hiszen az eredményekből már következtethetünk a vese állapotára, az esetlegesen jelenlévő kórokozókra. Gyakran végzünk kismedencei ultrahangot is, hogy megállapíthassuk a többi között, marad-e vizelet a hólyagban ürítés után. Amennyiben más szervi betegség gyanúja merül fel, szükség lehet további vizsgálatokra - így a szakember.

Hogyan lehet enyhíteni, gyógyítani a panaszt?

Rákász doktor szerint a legfontosabb törekvés a kiváltó ok kezelése. Előfordulhat, hogy csupán rossz szokások okozzák az éjjeli vizelési ingert, ilyenkor elég lehet visszafogni az esti folyadékbevitelt, különös tekintettel a kávéra, alkoholra. Más esetekben szükség lehet például napközben a kompressziós harisnya viselésére, ami elősegíti a folyadékkeringést, így csökkentheti az éjszakai vizelés gyakoriságát.

Előfordulhat, hogy olyan gyógyszert kell elrendelnünk, ami nem az okot, hanem a tünetet csökkenti - ez nyilván csak addig hat, amíg a páciens szedi azt. Az antikolinerg gyógyszerek például ellazíthatják a hólyag izomgörcseit, így ritkábban jelentkezik a vizelési inger. Az is előfordulhat, hogy vízhajtót rendelünk el napközbeni szedésre, amivel csökkenthető az éjszakai vizelet mennyisége. A segítség tehát elérhető, mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni a zavaró problémával - szögezte le dr. Rákász István.