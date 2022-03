Egyszerű módszer, amely enyhítheti a székrekedést

Dr. Alice Jeffrey-Thomas bostoni fizikoterapeuta tett közzé Tik-Tok-csatornáján egy speciális masszázstechnikát, és meglehetősen népszerű tartalom lett, alig több mint 1 hónap alatt mintegy 14 millió megtekintést generált. Emellett több mint másfél millió like-ot is kapott a videó, amelyben a doktornő bemutatja, hogyan élénkíthetjük masszírozással a bélmozgásokat.

Három betű: I, L, U

Szorítsuk ökölbe a kezünket, és gyengéd, de határozott nyomást gyakorolva írjunk le a hasunkon I, L és U betűket tízszer egymás után. Ezután pedig masszírozzuk át a köldök környékét körkörös mozdulatokkal.

A speciális, ám igen egyszerű hasmasszázs enyhítheti a székrekedést.

Fotó: Getty Images

Ezért fontos rendszeresen masszírozni a hasat

A has masszírozása segít abban, hogy a széklet könnyebben tudjon mozogni a bélrendszerben. Emellett segíthet enyhíteni az olyan tüneteket is, mint a gyomor feszülése, a hasi görcsök és a puffadás - állapította meg a Michigan Egyetem Orvostudományi Kara által végzett kutatás, amelyről a Men's Health is beszámolt. A cikkben kitértek arra is, hogy egy bostoni egészségügyi központ szakmai ajánlása szerint naponta egy-két alkalommal érdemes 10-15 percen át masszírozni a hasunkat az optimális hatékonyság érdekében.

Egy korábbi kutatás megállapította már azt is, hogy azoknál a Parkinson-kóros időseknél, akik rendszeresen masszírozzák a hasukat, és mellette egészséges életmódot folytatnak, ritkábban alakul ki székrekedés. De az emésztőrendszeri betegségekkel foglalkozó tudományos folyóiratban is megjelentek már olyan kutatási eredmények, amelyek a hasmasszázs pozitív hatásait támasztják alá a székrekedés enyhítésében.

Honnan tudhatjuk, hogy székrekedésünk van?

Székrekedésről egyébként akkor beszélünk, ha valakinél a székletürítés heti 2-3 alkalomnál ritkábban történik, illetve ha az ürítés problémás, nehéz, a széklet mennyisége feltűnően kevés, az állaga pedig kemény, és ürítés után is megmarad a teltségérzet. A legtöbb esetben nem veszélyes a probléma, és életmódbeli változtatásokkal, mozgással, esetleg recept nélkül kapható készítményekkel kezelhető is. Ha azonban a panaszok egy-két hétnél tovább tartanak, akkor mindenképpen orvoshoz kell fordulni.