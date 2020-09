Egyes ételek ezért okoznak hasfájást

Az intolerancia nyomán fellépő panaszok súlyossága minden esetben az elfogyasztott alapanyag mennyiségétől függ, ugyanakkor az életet nem veszélyezteti. A tünetek egy órán belül, de akár 48 óra elteltével is kialakulhatnak: jelentkezhet puffadás, gyomorbántalom, bélpanasz, hasmenés vagy székrekedés, illetve bőrproblémák is. Ezzel szemben ételallergia esetén nem számít az allergén anyag mennyisége, hatása pedig azonnal jelentkezik, funkciós változásokat kialakítva egyes szerveinkben. Az arc vagy a torok duzzanata, hányinger, hasfájás, nehézlégzés,szédülésjelentkezhet, de akár anafilaxiás sokk is kialakulhat: ilyenkor összeszűkülnek a légutak, vérnyomásesés, gyors szívdobogás jelentkezhet, életveszélybe sodorva az érintettet.

A pontos diagnózis felállításához ugyanakkor nem elég a táplálkozásunkat és a testünk erre adott válaszait figyelni, hanem mindenképpen szakorvoshoz szükséges fordulni. A gyomor- és béltükrözés elengedhetetlen az emésztőrendszer vizsgálatához. "Minden olyan esetben, amikor emésztésünk, székelésünk megváltozik, hasi fájdalmat észlelünk, rossz a közérzetünk, ami összefüggésben állhat az étkezéssel, gasztroenterológust érdemes felkeresni" - mutatott rá dr. Kőrösi Géza, az MDC Clinic Egészségügyi és Diagnosztika Központ gasztroenterológus főorvosa. Hozzátette, a leggyakrabban felmerülő panaszok közé tartozik a reflux, a gyomorégés, a rossz lehelet, a gyomorideg, illetve a puffadás, a hasmenés, a székrekedés és az aranyér. A tünetek kortól és nemtől függetlenül előfordulhatnak, illetve érdemes megemlíteni, hogy az emésztőrendszer érzékenyen reagál minden lelki történésre, stresszre.

Egyre többen érintettek

A szakember kiemelte, hogy egyre több az emésztőrendszeri megbetegedés, amiért éppúgy okolható egyes élelmi anyagok gyártási technológiája, mint a tartósítószerek vagy a színezékek. A vékonybél felszívódási zavaraihoz is egyes ételek, alapanyagok járulnak hozzá, ételintoleranciát alakítva ki az emésztés során. Igen sokaknak okoz például problémát ma Magyarországon alisztérzékenységés a tejcukor-, avagy laktózérzékenység.

A tejcukor lebontása sokak szervezetének okoz problémát

"A lisztérzékenység során gluténfogyasztás hatására megsérül a vékonybél nyálkahártyája, felszívódási zavarokat okozva a szervezetben. Többnyire hasmenéssel és gyors fogyással vehető észre, és mivel nem gyógyítható, élethosszig tartó diéta lehet a megoldás rá. Csak vérből és szövettanból állapítható meg, hogy valóban cöliákiás érzékenységről van-e szó vagy sem. A probléma többnyire örökletes, de hozzájárulhatnak az elfogyasztott táplálékok is, a betegek nagy részénél pedig egy vírusos fertőzés, az adenovírus előzi meg a lisztérzékenység megjelenését" - foglalta össze dr. Kőrösi Géza.

Laktózintolerancia esetén a tejcukortartalmú ételek fogyasztása után jelentkeznek panaszok, mert elégtelen vagy hiányos a laktózbontó enzim termelése a szervezetben. A tejcukor a vékonybélen át a vastagbélig emésztés nélkül halad át, aminek következtében a panaszok puffadás és hasi görcsök formájában jelentkeznek. Alaktózintolerancialehet veleszületett, de kialakulhat később az életkor előrehaladtával is, ahogy a laktáz enzimje csökken a szervezetben. Ennek felismerése hidrogénkilégzési teszttel, illetve vércukorszintméréssel történik. Laktózmentes étrend kialakításával, illetve laktáztabletta vagy -csepp alkalmazásával elkerülhetők a kellemetlen tünetek.

Mindkét érzékenység esetében fontos odafigyelni a diéta miatt hiányzó alapanyagok megfelelő pótlására. A lisztérzékenyek keressék a gluténmentes pékárukat, de törekedniük kell a rostgazdag táplálkozásra. A tejcukorra érzékenyek kerüljenek minden állati eredetű tejterméket, valamint legyenek körültekintőek készételek és húskészítmények esetében is, hiszen ezek sok esetben tejet és tejcukrot is tartalmaznak. Figyelni kell továbbá a kalcium és a D-vitamin megfelelő pótlására. Az olajos magvaknak, a szardíniának, a káposztaféléknek, a brokkolinak és a ribizlinek magas a kalciumtartalma, míg D-vitaminban például a lazac, a tonhal és a belsőségek gazdagok.