Derék- vagy vesefájás? Ez segít eldönteni

A vese babaszem alakú, páros szervünk, mely a gerinc két oldalán, a legalsó bordák magasságában helyezkedik el, fő feladata a szervezet víztartalmának és a vizelet mennyiségének szabályozása, a felesleges salakanyagok kiválasztása és kiürítése, valamint a szervezet működéséhez elengedhetetlen hormonok termelése. Magában a szervben nem találhatók idegvégződések, ám ha működése valamilyen okból zavart szenved, a szerv megduzzad és nyomni kezdi a gerinc körüli idegeket, ez váltja ki a kínzó fájdalmat. A gond az, hogy laikusként nehéz megállapítani, hogy a fájdalmat hát- vagy veseproblémák okozzák-e - pedig utóbbi esetben sürgősen orvoshoz kell fordulni, hogy elkerüljük az olyan súlyos szövődményeket, mint a magas vérnyomás, a vesekárosodás vagy a veseelégtelenség. A Prevention.com oldal épp ezért utánajárt, mi segítheti afájdalompontos beazonosítását.

A fájdalom pontos helye és jellege is árulkodó lehet. Fotó: Getty Images

Hol fáj?

A meghúzódott izom vagy szalag, valamint a porckorong-károsodás kiváltotta fájdalom általában a gerinc aljánál jelentkezik. A gerincoszlop leginkább megterhelt szakasza az ágyéki gerinc, azaz a derék területe, épp ezért különösen gyakori a sérülése, fájdalma is. Az izom-/szalaghúzódás vagy idegi becsípődés gyakran kisugárzik az alsó végtagokba, a fenék és a láb is zsibbadhat. Ha a fájdalom egy bizonyos izomból indul ki, akkor előfordulhat, hogy azt konkrétan ki lehet tapintani, ez is segíthet dűlőre jutni a kérdést illetően. A vesefájás ezzel szemben a hát közepe felé, jellemzően az egyik oldalon jelentkezik (ritkán előfordulhat, hogy a gyulladás mindkét szervet érinti, ilyenkor a fájdalom lehet kétoldali is).

Hogyan fáj?

A derékfájás az enyhe, nyomó érzéstől az éles, hasogató fájdalomig sokféle intenzitással jelentkezhet. Segíthet beazonosítani, ha mozgástól, pozícióváltástól függően mérséklődnek, illetve felerősödnek a panaszok. Ha a fájdalom jól beazonosíthatóan egy hirtelen mozdulat után jelentkezik, vagy egy bizonyos típusú mozdulattal jár együtt, akkor valószínűleg izomhúzódással vagy becsípődéssel van dolgunk, ahogy az is erre utaló jel, ha a fájdalom pihentetésre alábbhagy.

A vesefájdalom intenzitása is változó lehet - a vesekövek például teljesen tünetmentesen alakulnak ki a vesékben, és problémát jellemzően a vesevezetékbe jutva okoznak -, ám segíti a felismerését, hogy a kín mozgásra sem csillapodik, testhelyzettől függetlenül változatlanul kitart, és nem lehet kitapintani a helyét. A fájdalom ilyenkor a kismedence irányába (nőknél a nagyajkak, férfiaknál a herék felé) sugározhat, ez legtöbbször annak a jele, hogy a vesekövek elindultak a húgycsövön kifelé.

Emellett a vesefájást gyakran kísérik egyéb tünetek is, mint például:

sötét, zavaros vagy véres vizelet,

fájdalmas vizeletürítés,

láz vagy hidegrázás,

hányinger.

Mikor forduljunk orvoshoz?

Ha jól felismerhetően izom-, szalag- vagy porckorong-eredetű derékfájással van dolgunk, a pihentetés, a hideg vagy meleg vizes borogatás, valamint a gyulladáscsökkentő, izomlazító krémek hozhatnak enyhülést. Orvoshoz akkor kell fordulni, ha a fájdalom valamilyen baleset, esés, ütés vagy egyéb trauma után jelentkezik, illetve ha a panaszok 6 hét után sem csökkennek. Amennyiben azonban vesefájásra gyanakszunk, mihamarabb keressük fel a háziorvosunkat, aki szükség esetén továbbirányíthat belgyógyász vagy nefrológus szakorvoshoz. A megfelelő kezelés érdekében fontos, hogy fény derüljön arra, mi áll a panasz hátterében: húgyútifertőzésokozta vesemedencegyulladás, vesekő, vesedaganat vagy egyéb elváltozások.