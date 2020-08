Betegséget jelez a gyakori hányinger

A gyomorból kivezető bélszakasz legelső részét nyombélnek, illetve patkóbélnek is hívják. Főként a gyermekek körében okozhat problémát ennek a szakasznak a szűkülete, amely különböző szakaszokban alakulhat ki. Gyakrabban alakul ki fiúk, mint lányok körében, és egyes megfigyelések szerint a Down-szindrómások körében is nagyobb a rendellenesség előfordulása. Ritkább esetben felnőtteknél is jelentkezik, főként nyombélfekély utáni hegesedés miatt.

A nyombélszűkület tünetei

A nyombélszűkületet általában észreveszik, így szövődményei nem lesznek. Ha a szűkület nagyon enyhe, akkor nem fedezik föl gyerekkorban, és ha például egy megmaradt billentyű okozza, akkor kialakulhatnak miatta visszaáramlások, fekélyek. A betegség kialakulásáról, tüneteiről bővebben az alábbi cikkünkben olvashat!

Belülről (bizonyos fejlődési rendellenesség miatt), illetve a bélszakaszra kívülről nehezedő nyomás miatt is kialakulhat a betegség. A nyomás a hasnyálmirigy felső része felől is érződhet, illetve egy keresztbefutó ér is szoríthatja a nyombelet. Mivel a betegség tünetei általánosak, nehéz a rendellenességet beazonosítani. Enyhe szűkület esetén elsősorban emésztési és felszívódási zavarok jelentkeznek, utóbbiak miatt fogyást is tapasztalhat a beteg. A baba nemcsak nem hozza a várt súlyt, de gyakrabban hányhat a megszokottnál. A tüneteket befolyásolja az is, hogy a szűkület pontosan melyik bélszakaszon alakul ki.

A komolyabb szűkület már a baba első hónapjaiban is gondot okozhat

Szintén a szűkület mértéke határozza meg azt is, hogy a rendellenesség mikor okoz panaszokat. Nagyfokú szűkület esetén már az első hónapokban gyakrabban jelentkezhetnek a hányásos rosszullétek, míg a kevésbé komoly szűkület a szilárdabb tápláláskor válik problémássá. A nyombélszűkület kezelése mindig műtéti, a sebészek úgynevezett áthidaló elkerülő anasztomózist készítenek. Laparoszkóposan nem végezhető el, fel kell hozzá vágni a hasat. A műtétet követően érdemes kerülni a puffasztó ételeket: a kímélő diéta segítheti a gyógyulást.