Bajt jelezhet a kipirosodott arc

A policitémia vera egy csontvelői megbetegedés, amelynek nyomán fokozódik a vörösvérsejtek termelődése a szervezetben, ezáltal magasabbá válik a vérsűrűség is. Mindez a többi között olyan fizikai tünetek megjelenéséhez vezethet, mint a szédülés, fejfájás, valamint gyakran tapasztalható, hogy a beteg arca egyéb logikus kiváltó ok - hűvös vagy alkoholfogyasztás - nélkül is vöröses, bíboros árnyalatot ölt. Ugyancsak sok érintett számol be arról, hogy fürdés közben viszketni kezd a bőre.

A policitémia vera változatos tüneteket okozhat a magas vérsűrűség nyomán. Fotó: Getty Images

Hosszú távon a policitémia vera a csontvelő kötőszövetes átalakulását idézheti elő, illetve annak egy súlyos formáját, az úgynevezett mielofibrózist. Végül az esetek mintegy egynegyedében a betegség kifejezetten rossz prognózisú, agresszív leukémiává alakul. A kórkép egyelőre nem gyógyítható, bár vannak újabb gyógyszerek, amelyek reményre adhatnak okot. A policitémia vera kórlefolyása körülbelül 20 év.

