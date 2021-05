Bajok, melyek fehér foltokat okozhatnak

A fehér foltok jelenléte több betegséget is jelezhet. Arról, hogy milyen esetben fontos mindenképp orvoshoz fordulni miattuk, dr. Holpert Valéria fül-orr-gégész, foniátert, a Fül-orr-gégéközpont orvosát kérdeztük.

Torokgyulladás

A mandulán megjelenő fehér foltok oka lehet a Streptococcus által okozott bakteriális fertőzés, mely különösen gyermekkorban gyakori. A torokfájás mellett láz, a nyaki nyirokcsomók duzzanata ésfejfájásis jelentkezhet. Kezelése orvosi segítséget igényel, hogy az esetleges szövődményeket - reumás láz, fül és arcüregi fertőzések - megelőzzük.

Szájpenész

Nem csak csecsemőknél jelentkezhet, bizonyos gyógyszerek - orális szteroidok - mellékhatásaként felnőttkorban is előfordulhat. Legyengült immunrendszerű egyének körében magasabb a kialakulásának a kockázata. A szájpenész egy gombás fertőzés, amely a nyelven és a szájpadláson megjelenő fehér foltok mellett torokfájást, nyelési nehézséget és ízérzésvesztést is okozhat.

Vírusos mandulagyulladás

A virális eredetűtorokgyulladás bizonyos esetekben a streptococcus által okozott tüszős mandulagyulladás képét is utánozhatja. Az ilyen eredetű gyulladás tünetei lehetnek a duzzadt mandulák, néha lepedékkel, fájdalmas nyelés, láz, fülfájás és orrdugulás, orrfolyás is.

Mononukleózis

Az Epstein-Barr vírus által okozott fertőző betegség a torok hátsó részén és a mandulákon látható szinte összefolyó fehér foltok mellett lázat, torokfájást, nagy nyaki nyirokcsomókat és erős fáradtságérzetet okozhat. Ez utóbbi akár hónapokkal a többi tünet megszűnését követően is megmaradhat.

Mandulakő

Mandula kövek akkor keletkeznek, ha az összegyűlt anyag (kórokozók és egyéb anyagok, elhalt sejtek és nyák) megkeményedik és a mandulák járataiban marad. Ezek olykor szabad szemmel is látható fehér foltokat okoznak a mandulákon. A mandulakő legjellemzőbb tünete a rossz lehelet.

Nyáron is gyakori panasz a torokfájás

Elég lehet egy hideg üdítő vagy túl gyorsan elfogyasztott fagylalt, de a hőségből a hűvös, légkondicionált lakásba lépve is könnyen megfázhatunk, a torokfájás tehát ebben az évszakban sem kerül el bennünket. Bosszantó, ha ebben a melegben is torokfájásra ébredünk, vagy a nap végére egyre inkább megy el a hangunk, kaparó, szúró érzés erősödik a torkunk körül. Ha ez az érzés egyre erősödik vagy egyéb tünetünk is jelentkezik, akkor érdemes szakember tanácsát kérni a kezeléshez. Egy ideig ugyanis hatásos lehet a torokfertőtlenítő tabletta, a pihenés, bőséges folyadékfogyasztás és a langyos sós vizes gargalizálás, ám bizonyos esetekben akár antibiotikumra, vagy a kiváltó októl függően más típusú kezelésre is szükség lehet.