Az IR hormonális következményei

Az inzulin szerepe

Az inzulin a szénhidrát-anyagcsere egyik fő hormonja, amely segít a glükózt a sejtekbe juttatni. A vércukor szintjét olyan módon normalizálja, hogy amennyiben megemelkedik a glükózszint (például evés után), az inzulin mennyisége is megemelkedik, aminek hatására avércukorszintismét lecsökken. Ha viszont már csakis úgy lehet fenntartani a normál glükózszintet, hogy ehhez túl sok inzulin termelődik, akkor inzulinrezisztenciáról beszélünk. Ennek komoly veszélye, hogy az inzulint termelő hasnyálmirigy előbb-utóbb kifárad, mindez pedig 2-es típusú cukorbetegséghez vezet.

Maga azinzulinrezisztencianapjainkban számtalan nőt érint.

Maga azinzulinrezisztencianapjainkban számtalan nőt érint. Fő tünetei közé tartozik a testsúly növekedése, a fokozott szőrösödés, a meddőség, valamint menstruációs zavarok és aknék megjelenése. Habár egyre többen fordulnak orvoshoz a problémával, majd el is kezdik a hármas kezelést (diéta, mozgás, gyógyszer), a legtöbben itt meg is állnak. Pedig előfordulhat, hogy az IR mellett más hormonális zavar is fennáll, ugyanis a szénhidrát-háztartás felborulása könnyen magával vonzhat egyéb problémákat is.

Az IR és a hozzá társuló hormonzavarok is okozhatnak teherbeesési nehézségeket

Gyakori szövődmények

Az endokrinrendszer dominószerű összedőlése nyomán kialakulhat például pajzsmirigy-alulműködés. Ez az állapot a szervezet anyagcsere-folyamataira van negatív hatással, ráadásul igen hasonló tüneteket okoz, mint az IR. Mindenképpen gyanúra adhat okot, ha a beteg hosszú időn át töretlenül betartja a hármas kezelés szabályait, mégsem történik jelentős változás az állapotában. Apajzsmirigyalulműködése gyógyszeres kezelést igényel.

IR fennállása esetén gyakran derül fény ösztrogéndominanciára is. A progeszteronhormon azonban elengedhetetlen a teherbeeséshez (pontosabban a beágyazódáshoz), valamint a terhesség megtartásához. Alacsony szintje teherbeesési nehézségeket és vetélést is okozhat. Fő tünete a vérzészavar, illetve az anovuláció. "Az IR és a pajzsmirigyzavar rendezése gyakran helyrebillenti az ösztrogénszintet, ám ha ezek nem vezetnek eredményre, szóba jöhet még a barátcserjekapszula vagy a progeszteron mesterséges pótlása" - mutatott rá dr. Koppány Viktória, a Budai Endokrinközpont PCOS- és inzulinrezisztencia-specialistája.

Érdemes megemlíteni, hogy az IR komoly hatással van a hangulatra is, mert befolyásolja egy agyalapi mirigy által termelt hormon szintjét. A prolaktinnak nevezett vegyület normál esetben - terhesség és szoptatás hiányában - igen alacsony szinten van csupán jelen a vérben, mennyisége gyakran megnövekszik azonban stressz hatására. A túltermelődés pedig olyan zavarokat idézhet elő, mint a teherbeesési nehézségek, a vérzészavarok, a csökkent libidó, a fáradékonyság, valamint esetenként a terhesség és szoptatás nélkül fellépő tejcsorgás. A magas prolaktinszintet okozhatja a hipofízis jóindulatú daganata is, ami műtétet tesz szükségessé. Daganat jelenléte nélkül ugyanakkor megeshet, hogy a stressz csökkentése és a többi hormonális zavar terápiája normalizálja az értékeket. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy gyógyszerekkel állítható vissza az egyensúly.