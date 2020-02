Az epebetegségek kezelése

Az epét a májunk termeli, és igen fontos szerepe van szervezetünk működésében: a nagy zsírcseppeket lebontva a zsírbontó enzimek munkáját teszi könnyebbé, így megsegítve az emésztési folyamatokat. A leggyakoribb, epével kapcsolatos betegségek az epekövesség, az epevezeték-elzáródás, illetve az epehólyag-gyulladás. Miért alakul ki ez az állapot, és hogyan kezelhető?

Az epekő kezelése

Az epekövesség előfordulásának veszélye a korral nő: Míg 20 és 29 éves kor közötti populációnak csak 2,5 százalékában mutatható ki betegség, a 60-65 éves lakosság körében gyakorisága 25 százalék felett van. Átlagosan a magyar emberek 15 százalékának élete során legalább egyszer kialakul ez a betegség. A betegség sokáig tünetmentes maradhat, ilyen esetben nem is igényel kezelést. Napjainkban már számos gyors és kellemetlenségektől viszonylag mentes kezelési mód ismert az epekőre, hagyományos műtétre csak szövődményes esetekben van szükség.

A koleszterinkövek ellen epesavas sók fogyasztását is javasolni szokták, amely feloldhatja a követ. Nem mindenkinél jelenthet azonban ez megoldást, ráadásul a kezelés igen sok időt, nem ritkán két-három évet is igénybe vehet. Nagyobb köveket elektrohidraulikus shockhullámmal is szét tudnak zúzni kisebbekre, amelyek már a vizelettel távozhatnak a szervezetből.

Az epehólyag-gyulladás kezelése

Epehólyag-gyulladás általában akkor jön létre, ha az epehólyag nem tud kiürülni, így epepangás jön létre. A kiürülési zavart nagyrésztepekőokozza, hiszen részlegesen vagy teljesen elzárja az epehólyag kijáratát. A gyulladt epehólyagot a tünetek kezdetétől számított 48 órán belül laparoszkópos műtéttel eltávolíthatják, hogyha azonban letelt a 48 óra, a szövetek sérülékenyebbé válnak, ezért várni kell a gyulladás megszűnéséig, mintegy 6 hétig. Ez idő alatt szigorú diétát és ágynyugalmat szokott javasolni az orvos, illetve antibiotikummal, valamint görcsoldókkal kezelhetőek a panaszok.

Az epehólyag heveny gyulladása általában epekövesség talaján alakul ki. Lázzal, görcsös hasi fájdalommal jár. Afájdalomrendszerint a felhas jobb oldalát érinti, és a jobb lapockába sugározhat. Gyakran előfordul hányás, az epeutak érintettsége esetén sárgaság is felléphet. A betegségről bővebben az alábbi cikkünkben olvashat!

A nem műtéttel kezelt epehólyag-gyulladás esetében a gyulladás fokozatosan megszűnik, alázés a fájdalom elmúlik. Ilyenkor a tervezett műtét időpontjáig fontos a szigorúan zsír- és fűszerszegény diéta tartása.