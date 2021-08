Az éjszakai vizelési inger erről is árulkodhat

Az egyik lehetséges kiváltó ok dr. Rena Malik urológus szerint a hiperaktív hólyag lehet - írja a Men's Health. A túlműködés miatt már azelőtt vizelési ingert érezhetünk, hogy a hólyagunk megtelt volna. A hiperaktivitás hátterében többféle ok állhat, az egyik ilyen a prosztata megnagyobbodásra, amely esetén a vizelet útja akadályozott. Az ürítés gyakran vékony sugárban, akadozva történik, és akár erőlködés is szükséges lehet hozzá. Lehet a háttérben ezen kívül valamilyen idegrendszeri probléma is, mikor az idegek valami miatt tévesen jelzik a hólyag telítettségét.

Egy másik ok lehet, ha a húgyhólyag rugalmasságával van valamilyen probléma. Általában a hólyag képes lufiként tágulni anélkül, hogy ez bármilyen gondot vagy fokozott vizelési ingert okozna, de bizonyos tényezők miatt ez megváltozhat. Ilyen lehet a sugárzás vagy valamilyen idegi sérülés, aminek hatására merevebbé, kevésbé rugalmassá válik, ennek hatására pedig kevésbé lesz képes nagyobb mennyiségű vizeletet benntartani.

Ezért ébredhetünk fel éjszakánként arra, hogy vizelnünk kell. Fotó: Getty Images

Nem mindig urológiai probléma áll a háttérben



A gyakori éjszakai vizelési inger oka lehet még a vizelet mennyiségének megnövekedése is, aminek például a természetes öregedési folyamatok is állhatnak a hátterében. Idősebb korban, 65 év fölött a vizelet körülbelül egyharmada éjszaka termelődik. Éppen ezért a 65 fölötti korosztályban már nagyon gyakori, hogy legalább egyszer felkelnek éjjelente vizelni, és ez tulajdonképpen normálisnak számít. Ha viszont valaki ennél (jóval) fiatalabb, és éjszaka nagy mennyiségű vizeletet ürít, annak érdemes orvoshoz fordulnia, mert valamilyen betegség, egészségügyi probléma, például cukorbetegség vagy polidipszia (folytonos szomjúságérzet) is állhat a háttérben.

Emellett bizonyos esetekben nem urológiai probléma, hanem valamilyen alvászavar miatt keressük fel éjszaka a mosdót. Ilyenkor nem arra ébredünk, hogy vizelnünk kell, hanem már az ébredés után kezdjük érezni az ingert, hogy kimenjünk a mosdóba.