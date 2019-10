Az arcduzzanat gyakori okai

Arcüreggyulladás

Hogyan alakulhat ki egy egyszerű náthából arcüreggyulladás? Részletek itt.

Ha az arcüreg belső szövetei megfertőződnek és begyulladnak, akkor az üreg megtelhet váladékkal, ami nyomást gyakorol a szemüregre, fejfájást okoz, illetve néha látványos arcduzzanatot. A fertőzést általában valamilyen vírus okozza.

Begyulladt egy fogunk

Egy gyulladt, lyukas fog, amelynek gyökeréhez is eljutnak a kórokozók, az erősfájdalommellett az arc lokális megdagadását is okozhatja. A duzzanat lelohasztásának leggyorsabb módja, ha fogorvoshoz megyünk - bármennyire ódzkodunk is ettől.

Egy gyulladt fog környékén is megduzzadhat az arcunk

Cushing-szindróma

A kortizol nevű stresszhormon közrejátszik többek között a vérnyomás és avércukorszintszabályozásában is. Ha túl sok termelődik belőle, akkor az Cushing-szindróma kialakulásához vezethet, amelynek gyakori tünetei közé tartozik a sérülékeny bőr, a fokozott szőrnövekedés és a kikerekedett, úgynevezett holdvilágarc. A betegség a nőknél háromszor olyan gyakran fordul elő, mint a férfiaknál.

Napégés

A napon észrevétlenül is leéghetünk, mivel a sugárzásmennyiség, amely a napi tevékenységek közben ér minket, összeadódik. A leégés hatására pedig az arc nemcsak kivörösödhet, hanem látványosan meg is duzzadhat.

Mumpsz

A mumpsz lázzal, fejfájással, izomfájdalommal jár, ezek mellett pedig gyakori és látványos tünete az arc megdagadása is, különösen a fej két oldalán.

Kötőhártya-gyulladás

Ha a duzzanat leginkább a szemkörnyékre korlátozódik, mellette pedig szemünk ég és ki is vörösödött, akkor könnyen lehet, hogy kötőhártya-gyulladásunk van. A kezelés attól függ, hogy vírus vagy baktérium okozza-e a problémát. A pontos diagnózis felállítása szemész szakorvos feladata.

Forrás: womenshealthmag.com