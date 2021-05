Az alacsony vérlemezkeszám ezért veszélyes

A vér alakos elemekből és plazmából áll - előbbiekhez tartoznak a vörösvértestek, a fehérvérsejtek, valamint a vérlemezkék, azaz a trombociták. A vöröscsontvelőben keletkező vérlemezkéknek nagy szerepük van a véralvadási folyamatokban. Sérülés esetén összecsapódnak és odatapadnak a károsodott érfalhoz, hogy csillapítsák a vérzést úgy, hogy véralvadási faktorokat és tapadást segítő anyagokat aktiválnak. Utolsó lépésként az oldott állapotú fibrinogén, oldhatatlan fibrinhálóvá alakulva lezárja a sérülést - ismerteti a véralvadás folyamatát dr. Szélessy Zsuzsanna, a Trombózis- és Hematológiai Központ hematológus főorvosnője, aki arra is segített választ adni, pontosan mi az a trombocitopénia, mik okozhatják, illetve hogyan lehet kezelni.

Egyes gyógyszerek is csökkenthetik a vérlemezkék számát. Fotó: Getty Images

Amikor túl kevés a trombocita

A magas vérlemezkeszám is életveszélyes lehet - részletek!

Az alacsony trombocitaszám - trombocitopénia - komoly hatást gyakorol a vér alvadására, mivel, ha nincs elegendő vérlemezke, úgy nem képes a szervezet "dugót" képezni a sérült érfalon, így a vérzés nem áll el időben. Oka lehet ritkán, veleszületett, genetikai defektus, de a szerzett forma jóval gyakoribb, mely felléphet enyhe és súlyosabb formában is. Szerzett esetben kiválthatják az állapotot gyógyszerek, a csontvelő betegségei (leukémia) rosszindulatú daganatok csontvelői áttétei. Bizonyos gyógyszerek nem a vérlemezke számát, hanem funkcióját, működését károsítják, blokkolják, és ezért nem tud kialakulni a sérült erekben a vérzést megállító dugó (pl. rendszeresen szedett reumagyógyszerek, lázcsillapítók, aszpirin, kalmopyrin). Nem ritka, hogy autoimmun oka van a vérlemezkeszám csökkenésnek (ITP-Immun ThrombocytoPenia), ebben az esetben egy ellenanyag kötődik a vérlemezkékhez, és az ilyen trombocitákat lépünk kivonja a keringésből. Persze a csontvelő folyamatosan termeli az újabb trombocitákat, ezért alacsonyabb számban ugyan, de részt tudnak venni a véralvadásban, mert a működésük kiváló.

h i r d e t é s

Az alábbi tünetek hívják fel rá a figyelmet:

Erős menstruáció

Gyakori ínyvérzés/orrvérzés

Vashiány

Fáradtság, koncentrációs zavarok

Apró bevérzések a bőrön (purpura), legfeltűnőbb a boka körül

Étvágytalanság, fogyás

Véres vizelet/széklet

Derítsük ki, mi okozza, és kezeltessük

"Amennyiben valakinél trombocitopénia áll fenn, fontos a mögöttes okok felkutatása és annak kezelése (bizonyos esetekben csontvelő-mintavételre is szükség lehet). A terápia a kiváltó ok mellett függ az állapot súlyosságától is" - mondja dr. Szélessy Zsuzsanna. Enyhe esetekben elegendő lehet a megfigyelés, valamint a sérülésveszélyes munkák, sportok kerülése, súlyos esetben pedig gyógyszeres kezelés, műtét (pl. megnagyobbodott lép eltávolítása) lehet szükséges. Amennyiben gyógyszer okozza a problémát, úgy, ha lehetséges, annak abbahagyása és másra váltása indokolt. Fontos továbbá, hogy műtétek előtt mindenképp egyeztessen orvosával, még akkor is, ha nem alkalmaz semmilyen terápiát rá. Általában szteroidkezelés mellett vérlemezke-transzfúzió alkalmazásával, a műtétek szövődménymentesen elvégezhetőek, súlyos trombocitopénia esetén is.