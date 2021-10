Aranyérbarát sportolási tanácsok

Azaranyérnem más, mint a végbél nyálkahártyája alatti visszerekből álló érpárna, ami nélkülözhetetlen a szabályos végbélműködéshez, a széklettartáshoz és a végbél szivárgásmentes zárásához. Aranyérbetegségről valójában akkor beszélünk, ha ennek a nyálkahártyának a kötőszövete megnyúlik, az érpárna tartása meggyengül és az erek kitágulnak. A felnőtt lakosság körülbelül 50 százalékánál megtalálható valamilyen fokú aranyeres elváltozás. A betegség kialakulása mögött többféle ok is meghúzódhat: sok esetben a helytelen, rostszegény táplálkozás, a mozgásszegény, ülő életmód, a gyakori székrekedés, valamint a székelés közbeni erőlködés miatt jelenik meg a probléma.

Egyes mozgásformák kifejezetten előnyösek az aranyeres panaszok megelőzése szempontjából. Fotó: Getty Images h i r d e t é s

Hogyan ismerhetjük fel az aranyeresség tüneteit?

Mivel az ülő életmódnak rendkívül sok negatív hatása lehet a szervezetünkre, aranyér esetén is fontos, hogy időt szakítsunk a rendszeres mozgásra. Az viszont egyáltalán nem mindegy, hogy mit és hogyan sportolunk.

Mit ne csináljunk?

Alapszabály, hogy aranyér esetén a haspréssel, hasűri nyomásfokozódással járó sportok (mint például a súlyemelés) kerülendőek, hiszen ezek a mozgásformák maguk is szerepet játszhatnak a betegség kialakulásában, később pedig ronthatnak is az állapotunkon. De nem szerencsés olyan sportot sem választani, ami túl sok döccenéssel vagy ütődéssel jár, mint például a lovaglás vagy a biciklizés. Ám ha a futás mellett döntünk, akkor is érdemes inkább a lassúbb kocogást választani, amihez mindenképpen szerezzünk be egy jó minőségű cipőt is. Minél párnázottabb ugyanis a lábbeli, annál inkább tompítja mozgás közben a bensőnket érő ütődéseket.

Milyen sportot válasszunk?

Aranyér esetén az úszás igazi jolly jokernek számít: kifejezetten kíméli a testünket, hiszen a víz felhajtóereje miatt szinte tehermentes környezetben mozoghatunk. Emellett sokat segíthet, ha kipróbáljuk a gátizomtornát, amivel a medencefenék izmait is edzésben tarthatjuk: a gyakorlatok révén a végbélzáró izom és a kötőszövetek is erősödni fognak, amivel megakadályozható az aranyeres vénatágulat kitüremkedése. Hasznos mozgásforma a jóga is, amivel ugyancsak a gátizmunkat tudjuk erősíteni. Aranyeresek számára kifejezetten ajánlott jógagyakorlat lehet például a gyertyaállás, amely segít a vénákban pangó vér kiürítésében, erősíti a fenék izmait és felpezsdíti a vérkeringést.

Az étkezésről se feledkezzünk meg!

A rendszeres mozgás mellett mindenképpen szükség lesz az étrendünk átalakítására is. Aranyér esetén figyeljünk arra, hogy minél több rostdús és minél kevesebb finomított szénhidrátot tartalmazó táplálékot fogyasszunk, mert ezzel serkenthetjük a renyhe bélmozgást, ami az aranyér egyik elsődleges kiváltó oka. De az étkezés mellett az is nagyon fontos, hogy fogyasszunk legalább napi két liter folyadékot! A székrekedés egyik legjobb ellenszere ugyanis a víz: lágyítja a székletet és segíti a bélmozgás helyes ütemének fenntartását.

Mindezek mellett már kezdődő aranyeres panaszoknál érdemes elkezdeni a kezelést is. Számos helyileg, a végbél környékén ható készítmény kapható a gyógyszertárakban, melyekről kérjünk tanácsot a gyógyszerésztől.