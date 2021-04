Amikor nagy veszélyt jelez a fejfájás

Mikor kell azonnal orvoshoz fordulni a fejfájással?

A legalapvetőbb osztályozás szerint léteznek primer és szekunder fejfájások, az előbbi csoportba azok tartoznak, melyeknek nincs nyilvánvaló fizikai oka, míg a másodikba azok, melyek betegségek vagy egyéb körülmények (például másnaposság) miatt alakulnak ki. A leggyakoribb fejfájások a migrén, a tenziós és a cluster fejfájás. A fejben érezhető fájdalmak típusairól bővebben az alábbi cikkünkben olvashat!

Amennyiben, illetve valamilyen idegi funkció csökkenése vagy elvesztése társul, annak oka agyvérzés is lehet. A szivárgó vér miatt bekövetkező nyomásváltozás ugyanis hatással van az agyra - az, hogy milyen képességünk sérül, attól függ, hogy melyik agyi terület érintett. A tünetek között találhatjuk ezért a látás, a hallás, az ízlelés vagy szaglás csökkenését, zavarait, a lefittyedő szemhéjat, az egyensúlyzavarokat, a beszédképtelenséget, a mozgászavarokat, a járási nehézségeket.Akkor is forduljunk azonnal orvoshoz, ha nagyon hirtelen nagyon erős fejfájásunk lesz. Az orvosok a szokásos vizsgálatokon kívül CT-t is elvégeztethet. A szakemberek szerint a komoly fejfájást nem szabad figyelmen kívül hagyni, mert tünetként- ennek a felmérését azonban inkább bízzuk az orvosunkra!