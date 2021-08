Nemcsak az elhízott személyek szembesülhetnek a nem alkoholos zsírmáj diagnózisával, a betegségnek más rizikófaktorai is vannak. Ebben a helyzetben nagyon fontos feladat az állapotromlás megakadályozása, amelynek lehetőségeiről dr. Németh Alíz, a Hepatológiai Központ belgyógyásza, gasztroenterológus, hepatológus beszélt.

Milyen kezelési lehetőségek vannak nem alkoholos zsírmáj esetén? Fotó: Getty Images

Kezelési lehetőségek

Amikor a májsejtekben kis lipidburkokban zsírcseppek képződnek, zsírmájról beszélünk. A zsírmájat gyakran az alkoholfüggőség okozza, ekkor alkoholos zsírmáj a megnevezés. A másik típus a nem alkoholos zsírmáj, ez a probléma a túlsúlyos, elhízott személyek közel 80 százalékát érinti. További rizikófaktor lehet a 2-es típusú cukorbetegség, az inzulinrezisztencia, a magas vérzsírszint, a policisztás ovárium szindróma (PCOS), a pajzsmirigy-alulműködés, a hasnyálmirigy-betegség, a felszívódási zavarok, és egyes gyógyszerek tartós alkalmazása. Speciális csoportot képez az akut terhességi zsírmáj, amely szerencsére igen ritka, ugyanis nagyon súlyos állapotot jelent, ami az anyát és a magzatot is veszélyezteti.

"Nehezíti a nem alkoholos zsírmájjal élő betegek helyzetét, hogy ez az állapot kezdetben nem okoz jellegzetes vagy komoly tüneteket, ugyanakkor már ebben a fázisban fontos lenne az életmódváltás" - hangsúlyozza dr. Németh Alíz. A szakember arról is beszélt, hogy a kezelésben a sok esetben kapcsolódó állapotokat, például a magas vérnyomást és koleszterinszintet, illetve a cukorbetegséget is meg kell célozni, valamint természetesen az emiatt kialakult következményeket is. A zsírmáj felfedezésekor a betegnek rendszeresen kell ellenőriztetnie az állapotát, amely a fájdalmatlan májszerkezeti vizsgálattal gyorsan, pontosan megtehető.

h i r d e t é s

Ételek, amelyek árthatnak a májunknak - kattintson ide a részletekért!

Ezek a terápia alapjai

Az első és legfontosabb a megfelelő életmód kialakítása, kezdve a súlytöbblet leadásával, vagyis a normál (18-25 közé eső) BMI, azaztesttömegindexelérésével. A túlsúly tizedének leadása már csökkenti a májban felhalmozódó zsír mennyiségét, és javít az állapoton. A zöldségekre, gyümölcsökre, sovány húsokra, magvakra, halakra, teljes kiőrlésű gabonákra épülő étrend pedig nemcsak a fogyásban segít, de a szervezet egészére is pozitívan hat. A megfelelő diéta kialakításának érdekében célszerű dietetikushoz fordulni.

A heti legalább 150 perces, közepes intenzitású kardiomozgás (legegyszerűbb lehet például a kocogás, a tempós gyaloglás, a biciklizés) akkor is javít a zsírmáj állapotán, ha nem jár fogyással. A dohányzás abbahagyása ugyancsak számos előnnyel jár, így a megnövekedett szívinfarktus- és stroke-rizikót is csökkenti. Bár a nem alkoholos zsírmáj természetesen nem az alkoholfogyasztás miatt alakul ki, ebben az esetben is érdemes visszaszorítani az alkoholfogyasztást.

Ami a gyógyszeres kezelést illeti, nincs specifikus készítmény a zsírmáj kezelésére, az elrendelt szerek elsősorban a kapcsolódó problémák -magas vérnyomásés vérzsírszint, 2-es típusú cukorbetegség,elhízás- kezelésére alkalmasak. Amennyiben a zsírmáj progressziója eljut a cirrózis stádiumába, és a máj már nem működik megfelelően, szükség lehet májátültetésre is.