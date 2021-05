A vércsoportunk ilyen betegségekre hajlamosíthat

Összefüggést fedezett fel a vércsoportok, illetve bizonyos betegségek kialakulása között az eLife folyóiratban nemrég publikált kutatás. A WebMD oldalán is ismertetett tanulmányban vércsoportok szerint vizsgálták meg számos betegség előfordulását, és több olyat is találtak, amelyek nagyobb arányban köthetőek egy-egy vértípushoz.

Több betegség előfordulása is gyakoribb bizonyos vércsoportúaknál

Egy átfogó, svéd tanulmányban több mint ötmillió ember egészségügyi adatait elemezték és 49 olyan betegséget is találtak, amely jobban köthető valamelyik vércsoporthoz. Az eredmények azt mutatták, hogy az A vércsoporttal rendelkező embereknél nagyobb valószínűséggel alakulnak ki vérrögök. A 0-s vércsoportúakat nagyobb arányban érintették valamilyen vérzési rendellenességek, ugyanezen vércsoportú nők körében pedig gyakoribb a terhesség alatti magas vérnyomás. Bizonyos betegségekkel szemben viszont nagyobb védettséget is élvezhetnek a vércsoportok: ritkábban alakul ki például vesekő a B-s vércsoportú emberek szervezetében.

A vércsoportokhoz köthetőek bizonyos betegségek is. Fotó: Getty Images

A vércsoportok és bizonyos betegségek lehetséges kapcsolatára már több korábbi tanulmány is felhívta a figyelmet, a kutatók szerint azonban további vizsgálatok is szükségesek annak érdekében, hogy megérthessék, milyen kapcsolat van a kettő között. Hogyha ezt megértik, úgy a szűrővizsgálatok során is figyelembe vehetik például a páciensek vércsoportját a későbbiekben.

A járvány ideje alatt több kutatás vizsgálta azt is, hogy a vércsoport befolyásolja-e a koronavírus okozta COVID-19 kialakulását és súlyosságát. Habár korábbi eredmények azt sugallták, hogy érzékenyebben reagálhatnak a koronavírus-fertőzésre az A vagy AB vércsoportba tartozó emberek, egy nemrég publikált tanulmány szerint a vércsoportunk semmilyen módon nem befolyásolja afertőzéskimenetelét.