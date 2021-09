A vashiány ma már népbetegségnek számít: a fejlett országokban a lakosság akár 60-80 százalékát is érintheti legalább egyszer élete során. Vashiány esetén romlik testünk oxigénellátása, aminek következtében sem az izomrendszerünk, sem pedig a sejtjeink nem lesznek képesek megfelelőképpen ellátni feladataikat. De a vashiány azért is kockázatos, mert vérszegénységhez, orvosi nevén anémiához vezethet. Ebben a betegségben a vér hemoglobinszintje, ezzel együtt a vörösvértestek száma és mérete jelentősen lecsökken.

Vashiány esetén mindenképpen gondoskodnunk kell a megfelelő pótlásról, ennek lépcsőfokait vesszük sorra a következőkben.

Nulladik lépcsőfok: a mögöttes okok felkutatása

Még mielőtt a vaspótlás bármely formájába belevágnánk, fontos a vashiány okának és mértékének megállapítása. Vashiány alapvetően három okból következhet be: elégtelen vasbevitel (nem megfelelő étkezés, vagy a vasfelszívódás zavara), megnövekedett igény (például a terhesség, szoptatás, illetve gyors növekedés), valamint fokozott vasvesztés (vérzés, műtét vagy betegség) miatt. A nők a menstruáció során bekövetkezett vérveszteség miatt veszélyeztetettebbek, mint a férfiak, de valójában mindkét nemnél és a gyerekeknél is kialakulhat vashiány, ha a normálisnál több vasat veszítenek, ha nem megfelelő a vas felszívódása, ha megnő a szervezet vasigénye, vagy ha a szükségesnél kevesebb vasat visznek be.

Ahhoz, hogy a vashiányt meg lehessen szüntetni, első lépésként ki kell derítenünk, mi idézi elő. Ehhez mindenképpen orvos segítségére lesz szükségünk, aki meg tudja állapítani, hogy áll-e valamilyen betegség, kóros állapot a háttérben.

Első lépcsőfok: megfelelő étrend kialakítása

Vashiány diagnosztizálása esetén annak mértéke alapján el lehet dönteni, hogy milyen kezelés lesz számunkra a megfelelő. Enyhe vashiányos állapotban elég lehet az is, ha vasban gazdag étrendet alakítunk ki. A legjobb vasforrásnak általában a vörös húsokat tartják, mivel a bennük lévő vas úgynevezett hem-kötésben található, ami előnyt jelent a felszívódásnál. De természetesen a növényekről sem szabad elfeledkezni: a zöld levelesekben, salátákban, továbbá a babban, borsóban, lencsében és zabban is sok használható vas van. Emellett azt sem árt tudni, hogy míg a C-vitamin támogatja, addig például a magnézium és a magas rosttartalmú ételek, továbbá a kávé vagy a fekete tea gátolja a vas felszívódását.

Második lépcsőfok: étrend-kiegészítők

Bár az egészséges táplálkozás sokat segíthet, súlyosabb vashiány esetén előfordulhat, hogy már nem elegendő kizárólag csak az étrendünkön változtatni. Ezekben az esetekben fontos, hogy más módon is megtámogassuk a szervezetünket. Ma már számos vastartalmú étrend-kiegészítőből válogathatunk, ám ezeknek a szedése gyakran bonyolultabb, mint gondolnánk. Sok étrend-kiegészítőnél például ügyelni kell arra, hogy a beszedés után néhány óráig tilos az étkezés, és sok esetben az sem mindegy, mivel vesszük be a készítményt. Nem ajánlott kávéval vagy teával lenyelni őket, ezek ugyanis nehezíthetik a felszívódást. Valamint azt is tudni kell, hogy az étrend-kiegészítők vastartalma általában alacsony, mindössze 2,1-45 milligramm közötti, ráadásul a tablettákban lévő többi komponens (Ca, Mg), megkötheti még ezt a kevés vasat is. Mindez azt jelenti, hogy az étrend-kiegészítők csupán a normál, vegyes étrend kiegészítésére alkalmasak, komolyabb vashiányt ezekkel nem lehet orvosolni.

Harmadik lépcsőfok: szájon át szedhető gyógyszerek

A vashiány az esetek többségében szájon át szedhető, gyógyszertárban kapható gyógyszerekkel hatékonyan kezelhető, de itt sem mindegy milyen készítményt választunk. Fontos, hogy a készítményből legalább napi 10-15 milligramm vas fel tudjon szívódni, hogy ne lépjen kölcsönhatásba a táplálékkal és más gyógyszerekkel, és hogy a szedése a lehető legkevesebb gyomor-bélrendszeri mellékhatással járjon. Azt is jó tudni, hogy a vaspótló gyógyszerek két csoportba oszthatók: az egyik csoportot a "vas-kettő" iont tartalmazó sók (vas-szulfátok, és -fumarátok) képezik, a másikat pedig a "vas három" hatóanyag-komplexet tartalmazó készítmények, amelyek a mellékhatások, ezáltal a tolerálhatóság szempontjából kedvezőbbek.

Negyedik lépés: vaspótlás intravénásan

Amennyiben az orvosunk súlyos a vashiányt állapított meg nálunk és a vas felszívódása valamilyen betegség miatt akadályozott, akkor indokolt lehet az infúziós vaspótlás, melyet kizárólag orvosi felügyelet mellett, kórházi körülmények között lehet alkalmazni.

