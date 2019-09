A vakbélgyulladás 5 jele

Nagyon erős hasfájás

A vakbélgyulladás általában erős hasi fájdalommal jár, ami a köldöktől kiindulva az alhas jobb oldali részére sugározhat. Bár az ilyen jellegűfájdalomnem minden esetben utal vakbélgyulladásra, mindenféleképpen vizsgálatra van szükség, hogy kiderüljön, mi a probléma. De arról is jó tudni, hogy a vakbélgyulladás más típusú fájdalmat is okozhat: megeshet, hogy sétálás, köhögés vagy akár egy nagyobb lendülettel végzett leülés közben jelentkezik fájdalom. Ebben az esetben is minél előbb forduljunk orvoshoz.

A vakbélgyulladás általában erős hasi fájdalommal jár

Hányinger, hányás, étvágytalanság

Persze, lehet, hogy ezeket a tüneteket csak egy gyomorrontás okozza, sőt az is lehet, hogy bár vakbélgyulladásról van szó, az érintettnél nem jelentkezik hányinger vagy étvágytalanság. De ha a hasi fájdalom mellett émelygés, hányinger is ránk tör, akkor mindenképpen vizsgáltassuk ki magunkat.

Gyógyszerrel kezelhető a vakbélgyulladás? Részletek!

Többet járunk pisilni

Egyeseknél a vakbél viszonylag közel helyezkedik el a húgyhólyaghoz, és ha a húgyhólyag érintkezik a gyulladt vakbéllel, akkor könnyen az is begyulladhat. A hólyaggyulladás hatására pedig azt érezhetjük, hogy szinte folyamatosan pisilnünk kell. Ez a tünet persze önmagában megint nem feltétlenül jelent egyet a gyulladt vakbéllel, hiszen a legtöbb esetben inkább valamilyen húgyúti fertőzésre utal. De bármi legyen is, forduljunk vele orvoshoz.