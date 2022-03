A testhőmérséklet is hatással lehet az élethosszra

A testhőmérséklet nagyobb hatással lehet az élettartamra, mint azanyagcseresebessége - állítja a MedicalXpress oldalán is közzétett tanulmány. A két tényező egészségre gyakorolt hatásait egy szokatlan állatkísérlet segítségével próbálták különválasztani, hogy kiderüljön, a lassabb emésztéshez, vagy az alacsonyabb testhőhöz köthető-e a pozitív hatás.

Az anyagcsere vagy a testhő hatása a fontosabb?

Az anyagcsere és a várható élettartam közötti kapcsolatot számos kutatás vizsgálta már a közelmúltban. Egyes megfigyelések szerint az állatvilágban a gyorsabb anyagcserével rendelkező állatfajok hamarabb elpusztulnak, mind a lassabb emésztésűek. Többségében azok a tevékenységek, amelyek az anyagcsere gyorsulását eredményezik (például a sportolás, kalóriaszegény diéta), az egészségünkre is jó hatással vannak, így az élethosszunkat is megnyújthatják. A lassabb anyagcsere azonban alacsonyabb testhőmérséklettel is jár, a gyorsabb pedig egy kicsivel magasabbal. A kutatók így nem voltak biztosak benne, hogy az anyagcsere gyorsasága, vagy pedig az azzal összefüggésbe lévő testhőmérséklet-változás járul hozzá a hosszabb élettartamhoz.

A testhőmérséklet és az élethossz kapcsolatát vizsgálta egy kutatás. Fotó: Getty Images

A Nature Metabolism című folyóiratban közzétett, friss kutatás erre kereste a választ. A tanulmányban a kutatók olyan helyzetet teremtettek, melynek során az anyagcsere sebessége és a testhőmérséklet a megszokottal ellentétesen mozgott. A vizsgálati időszak alatt hörcsögöket és egereket tartottak az átlagosnál magasabb hőmérsékletű környeztben, melynek hatására az anyagcseréjük lelassult. Testhőmérsékletüket időnként ventillátorok működtetésével szabályozták, hogy kiderítsék, a testhőmérséklet, vagy az anyagcsere gyorsasága a fontosabb az élethossz tekintetében.

Zhao Zhijun, a Wenzhou Egyetem munkatársa szerint a speciális eljárás segíthet eldönteni, hogyan befolyásolja az állatok élethosszát az átlagos testhőmérséklet. A kutatás eredményei alapján úgy tűnik, ez az érték sokkal mérvadóbb volt az állatok élethosszának tekintetében, mint az anyagcsere sebessége. Persze mindez még nem jelenti azt, hogy az embereknél is megfigyelhető efféle összefüggés, a kutatók további vizsgálatokat sürgetnek ezért a témában.