A popcorn váratlan veszélye

A 41 éves, háromgyermekes Adam Martin kálváriája tavaly szeptemberben kezdődött, amikor egy otthoni filmnézés és popcornozás közben egy kukoricahéj-darab beékelődött két foga közé. Olyannyira beszorult, hogy a férfi többféle eszközzel is megpróbálta kipiszkálni, mire végre sikerrel járt. Bevetett egy tollkupakot, egy fogpiszkálót, egy darab drótot, sőt, még egy szöget is a cél érdekében. A művelet során megsértette a fogínyét, és bár a foga is megfájdult tőle, nem ment el fogorvoshoz.

Rendkívül balszerencsés járt a brit férfi a pattogatott kukoricával. Fotó: iStock

Egy héttel később Martinnál influenzaszerű panaszok léptek fel. Izzadt éjszaka, fáradtnak, gyengének érezte magát és a feje is hasogatott. Ezek a tünetek már rábírták, hogy elmenjen orvoshoz, aki szívzörejt is megállapított nála. Bár a szívzörej általában egy ártalmatlan, kezelést nem igénylő jelenség, mindazonáltal súlyosabb szívbetegségek gyanúját vetheti fel a háttérben. A brit férfinél mindezeken felül úgynevezett Janeway-lézió is jelentkezett, azaz fájdalmatlan piros foltok jelentek meg a talpán.

Martin végül október végén került kórházba, ahol kiderült, hogy fertőzéses szívbelhártya-gyulladása van. A betegség a szív belső felszínét alkotó endokardium gyulladásos elváltozását jelenti, amelynek oka, hogy véráramba jutó kórokozók megtapadnak és elszaporodnak a szívbelhártyán. Maga afertőzésszámos forrásból eredhet, a többi között akár fogmosáskor keletkező mikrosérüléseken keresztül is a véráramba kerülhetnek a problémát kiváltó kórokozók - vagy mint a mostani esetben, egy kukoricahéj eltávolítása közben ejtett ínysérülésen át.

Mire felfedezték nála a bajt, a fertőzés olyan mértékben károsította Martin szívbillentyűit, hogy azokat műbillentyűkkel kellett helyettesíteni. A beavatkozást egy hétórás nyitott szívműtét során végezték el a plymouth-i Derriford kórház sebészei. A férfi elmondta, szíve sosem lesz már a régi, és nem is gondolta volna, hogy egy ilyen bagatell esetből ekkora baj kerekedhet. Ugyanakkor most már belátja, ha időben elment volna fogorvoshoz, talán megúszta volna a történteket. Mindenesetre hozzátette, soha többé nem eszik pattogatott kukoricát.

Forrás: livescience.com